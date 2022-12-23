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Cübbeli Ahmet: Sagopa Kajmer özrümüzü kabul etmedi

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#Cübbeli Ahmet#Sagopa Kajmer#Ahmet Mahmut Ünlü
Cübbeli Ahmet: Sagopa Kajmer özrümüzü kabul etmedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 08:00

KAMUOYUNDA Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, YouTube kanalında bir dönem sohbetlerine katılan ünlü rap’çi Sagopa Kajmer ile aralarının neden açık olduğunu anlattı

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Programda bir gencin “Sagopa Kajmer ile hocanın arasındaki diyalog neydi?” sorusu Cübbeli Ahmet’e yöneltildi.

Cübbeli Ahmet, bu soruya, “O kardeş geldi, gitti. Biz de ailece evine de gittik geldik. Bayağı bir muhabbet hasıl oldu. Fakat sonra bizim de kabahatimiz şöyle olabilir; bir kere bizi görmeye geldi. O arada üst kattaydım ben. Aşağıdaki bazı arkadaşlar ‘Müsait değil’ gibi bir şeyler mi demişler. En azından 12-13 senelik iş. Bir darılma durumu oldu” yanıtını verdi.

Cübbeli konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Biz onu sonra tamire kalktık ama tamir edemedik. O kabul etmedi özrümüzü. Böyle bir şey oldu. Ama biz onun aleyhine bir şey konuşmadık. Benim aleyhime konuştuysa da hakkımı helal ederim.”

Cübbeli Ahmet: Sagopa Kajmer özrümüzü kabul etmedi

Sagopa Kajmer, bir dönem Cübbeli Ahmet’in sohbetlerine katıldı.

 

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#Cübbeli Ahmet#Sagopa Kajmer#Ahmet Mahmut Ünlü

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