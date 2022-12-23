Cübbeli Ahmet: Sagopa Kajmer özrümüzü kabul etmedi

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Programda bir gencin “Sagopa Kajmer ile hocanın arasındaki diyalog neydi?” sorusu Cübbeli Ahmet’e yöneltildi.

Cübbeli Ahmet, bu soruya, “O kardeş geldi, gitti. Biz de ailece evine de gittik geldik. Bayağı bir muhabbet hasıl oldu. Fakat sonra bizim de kabahatimiz şöyle olabilir; bir kere bizi görmeye geldi. O arada üst kattaydım ben. Aşağıdaki bazı arkadaşlar ‘Müsait değil’ gibi bir şeyler mi demişler. En azından 12-13 senelik iş. Bir darılma durumu oldu” yanıtını verdi.

Cübbeli konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Biz onu sonra tamire kalktık ama tamir edemedik. O kabul etmedi özrümüzü. Böyle bir şey oldu. Ama biz onun aleyhine bir şey konuşmadık. Benim aleyhime konuştuysa da hakkımı helal ederim.”