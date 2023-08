Christina Aguilera’dan Antalya’da milyonluk şov

Haberin Devamı

Christina Aguilera, Türkiye’deki ilk konserini önceki gece Antalya Regnum Carya’da verdi. “Regnum Live in Concert” etkinliği kapsamında 2 bin 500 kişi kapasiteli Pearl Event Area’da sevenleriyle buluşan ünlü popçu, 1.5 saat sahnede kaldı. Geceye hit şarkıları “Stripped” ve “Dirrty” ile başlayan sanatçıya sahnede sekiz dansçı ile üç vokalist eşlik etti. Sevilen şarkılarını seslendiren Aguilera, konserini izlemeye gelenlere şu sözlerle teşekkür etti: “Uzun süredir kariyerimde beni destekleyen, takip eden sizlerle nihayet burada göz göze buluştuğum için çok mutluyum.”

UMUDUNUZU KAYBETMEYİN

Sanatçı, “Unutmayın tek bir hayatımız var. Bu gece her bir anını doyasıya yaşayacağız. Sonuçta yarın ne olacağını bilemeyiz” diyerek seslendirdiği “Feel This Moment” ile konser alanındaki enerjiyi yükseltti. Konserin en duygusal anlarından biri ise “Say Something” şarkısında yaşandı. Öncesinde etkileyici bir konuşma yapan Aguilera, “Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Hayata sıkı sıkıya bağlanın, sizi ayakta tutan şey hayallerinizdir” dedi. Christina Aguilera gecenin kapanışını “Fighter” ve “Let There Be Love” şarkılarıyla yaptı. Sanatçı, “Sizi seviyorum” diyerek alkışlar eşliğinde sahneden indi.

Haberin Devamı

LOCALAR TAMAMEN DOLDU

Christina Aguilera konserini ayakta izlemek isteyenlerin 450 Euro (yaklaşık 13 bin TL) ödediği konserde loca biletlerinin fiyatları ise 15 bin Euro (445 bin TL) ila 35 bin Euro (1 milyon TL) arasındaydı. Locaların tamamının dolduğu konseri çok sayıda ünlü isim izledi. Seyirciler arasında Acun Ilıcalı, Hollandalı eski futbolcu Seedorf, Pelin Akil, Ece Seçkin ve Pelin Uluksar da vardı.

Önce kutuyu açtırdı, sonra kulis kapısını

Christina Aguilera 2008 yılında Acun Ilıcalı’nın “Var mısın Yok musun” programına konuk olup kutu açmıştı. Ilıcalı da ünlü yıldızı Türkiye’deki ilk konserinde yalnız bırakmadı. Konseri kızı Banu Ilıcalı’yla birlikte izleyen ünlü televizyoncu, Christina Aguilera’yı kulisinde de ziyaret etti.

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı, Christina Aguilera’yı “Var mısın Yok musun”da ağırlamıştı.

Banu Ilıcalı, Christina Aguilera ile hatıra fotoğrafı çektirdi.