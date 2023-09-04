Ceylan'ın 4 milyonluk Nişantaşı turu

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Sanatçı, AVM’ye yeni aldığı 4 milyon TL değerindeki 2023 model aracıyla geldi. Ceylan, “Bu sene çok sahne vardı. Konserden konsere koştum. Önümüzdeki günlerde Alişan’la bir düet çalışmamız olacak. Onun öncesinde de Bodrum’a gidip 1 hafta tatil yapacağım” dedi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Sinan Akçıl’ın yıldızları

2014 yapımı “Hadi İnşallah” filminde rol alan Müjde Uzman ve Büşra Pekin yıllar sonra Sinan Akçıl’ın stüdyosunda buluştu.

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Şarkıcılığa el atan Müjde Uzman, ilk single çalışmasında söz ve müziği Sinan Akçıl’a ait bir şarkıyı seslendirecek. Akçıl, eski şarkıların yeniden söyleneceği bir proje albümde yer alacak olan Büşra Pekin’in seslendireceği eserin de düzenlemesini yapacak.

Cesur olun gençler

Şevval Sam geçen akşam Girne Rocks Hotel’de sahneye çıktı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Şevval Sam, “Oyunculuk ve müzik benim için birbirinin alternatifi gibi. Biri bitince diğerinde üretmeye devam ediyorum. Bu konuda şanslıyım. Ama tek bir gerçek var; hiç durmuyorum. Hayatım çok renkli geçiyor” dedi.

Sam, genç oyunculara da tavsiyelerde bulundu: “Sürekli keşfetmeyi ve yeni deneyimler edinmeyi seviyorum. Gençlere de bu konuda cesur olmalarını tavsiye ediyorum. Hem müzikte hem de oyunculukta, her farklı projenin beni zenginleştirdiğini düşünüyorum.”

Shakespeare oldu

Uraz Kaygılaroğlu, “Âşık Shakespeare” oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’nun PSM ortaklığıyla sahneye koyduğu oyunda Uraz Kaygılaroğlu William Shakespeare’e, Nezaket Erden de Viola karakterine hayat veriyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş’in üstlendiği “Âşık Shakespeare” 4 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde perde açacak.

BABA OLMAK HAYALİMDİ

Oyuncu kardeşler Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz önceki gün Akmerkez’de objektife takıldı.

2021 yılında Hande Ünal’la evlenen ve baba olmaya hazırlanan İsmail Ege Şaşmaz, sorular üzerine “Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Nazar değmesin diye çok konuşmak istemiyorum. Baba olmak hayalimdi. Çok özel bir duygu. Kız babası olmak ise daha özel bir duygu. İsmini de koyduk ama doğduktan sonra söylerim” dedi. (Sayit DURMAZ)

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ANKARA'DA KENAN GECESİ

Kenan Doğulu, Ankara Atılım Üniversitesi’nde verdiği konserle Ankaralılarla buluştu.

Kariyerinin 30’uncu yılını kutlayan sanatçı, hit şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Gecenin sonunda seyircilerin isteği üzerine bis yaparak “Olmaz” ve “Aşk ile Yap”ı söyleyen Doğulu, konseri alkışlarla noktaladı.

HARBİYE'DE 6 BİN KİŞİYE SÖYLEDİ

Mabel Matiz, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi.

Hit’lerinin yanı sıra yeni albümü “Fatih”te yer alan şarkıları seslendiren sanatçıyı 6 bin kişi izledi. Harbiye’nin farklı bir enerjisi olduğunu söyleyen şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür etti. Mabel Matiz’i dinlemeye gelenler arasında Betül Demir de vardı. (Sayit DURMAZ)

