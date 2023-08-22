×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Zor günler geride kaldı... Ceyda Düvenci'nin keyfi yerinde

Güncelleme Tarihi:

#Ceyda Düvenci#Demet Şener#Aydan Şener
Zor günler geride kaldı... Ceyda Düvencinin keyfi yerinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 15:07

Bülent Şakrak’la evliliğini kısa süre önce bitiren Ceyda Düvenci Asos’taki tatili sonrası rotasını Bodrum’a çevirdi

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu önceki gün Türkbükü’ndeki Divan Hotel’in plajında görüntülendi. Arkadaş grubuyla keyifli dakikalar geçiren oyuncu,
deniz sefası yaptı.

46 yaşındaki Düvenci'nin formda hali dikkat çekti. 

(Umut ÜNVER)

Zor günler geride kaldı... Ceyda Düvencinin keyfi yerinde

YILLARA MEYDAN OKUYORLAR

Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlüleri arasında bikinili fotoğraf akımı başladı... Genç kızlara taş çıkaran isimlerin paylaşımlarına övgüler yağdı.

KİM DER 2 ÇOCUK ANNESİ

Türkiye eski güzeli, manken Demet Şener mayolu pozunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. 46 yaşında ve iki çocuk annesi olan Şener, kusursuz fiziği ile beğeni topladı. 

Haberin Devamı

Zor günler geride kaldı... Ceyda Düvencinin keyfi yerinde

 KİM DER 60!

Sinemanın ünlü ismi Aydan Şener, sezonun ilk bikinili pozunu paylaştı. 60 yaşındaki Şener'in kusursuz fiziği dikkat çekti. 

Zor günler geride kaldı... Ceyda Düvencinin keyfi yerinde

DOLUNAY'A ÖVGÜ

50 yaşındaki oyuncu Dolunay Soysert de çıktığı tatilden fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 

Zor günler geride kaldı... Ceyda Düvencinin keyfi yerinde

SPOR ZAMANI

Hülya Avşar her yazı Ayvalık'ta geçiriyor. Avşarkızı, sahilde spor yaparken çektiği anları takipçileri ile paylaştı.  

Zor günler geride kaldı... Ceyda Düvencinin keyfi yerinde

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, bikinili pozlarını takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. 

Zor günler geride kaldı... Ceyda Düvencinin keyfi yerinde

EBRU TATİLDE

Haberin Devamı

Eşi Uğur Akkuş ile bir süredir Amerika'da olan Ebru Şallı havuz başı fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. Uzun yıllardır pilates ile uğraşan 46 yaşındaki Şallı, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi. 

Zor günler geride kaldı... Ceyda Düvencinin keyfi yerinde

HER ZAMANKİ EDA

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mikanos tatilne devam ediyor. 43 yaşındaki Taşpınar, iddialı pozlarını Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor. 

Zor günler geride kaldı... Ceyda Düvencinin keyfi yerinde

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceyda Düvenci#Demet Şener#Aydan Şener

BAKMADAN GEÇME!