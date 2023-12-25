Ceyda Düvenci geçmişi artık anmıyor... '46 yaşındayım, tabii ki tekrar aşık olacağım'

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Sibel Arna, YouTube'da yayınlanan programında ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Son günlerde özel hayatıyla gündemde olan Ceyda Düvenci ‘Ne Olursan Ol Rahat Ol’a konuk oldu.

Kendi gibi oyuncu Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Düvenci, geleceği ve özel hayatı hakkında konuştu, “46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım” dedi.

İşte Ceyda Düvenci'nin açıklamalarından satırbaşları...

TABİİ Kİ TEKRAR AŞIK OLACAĞIM

“Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hâlâ… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım. Dinlediğim müzikte, okuduğum kitapta izlediğim film de… Aşk benim için çok bütünsel bir duygu illa yol arkadaşına, hayat arkadaşını hissettiğin bir duygu değil ama o da olacak. 'Bir daha aşık olmam' gibi bir duygum yok, kimsenin de olmasın. 'Artık bitti unumuzu eledik, eleğimizi astık olmasın' 70 yaşında bile aşık olabilir insan. Birlikte yaşlanacağı birinin olması kadar güzel bir şey var mı? Kimse yalnız kalmasın."

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ARTIK ÇOCUK YAPMAM ÇOK ZOR!

Melisa ve Ali adında iki çocuğu olan Düvenci artık anne olmasının çok zor olduğunu söyledi:

"Yumurtalarımı dondurmadım. Artık 46 yaşındayım, bir çocuk daha çok zor. Ama dört çocuğumun olmasını ben de isterdim. Hatta bir ara koruyucu anne olmak istedim, bunları hep düşündüm. Ama sonra 'sen kendine zaman ayırmazsan çok mutsuz bir kadın olursun' dedim. Her ne kadar dünyam çocuklarımın merkezinde dönse de nefes almaya ihtiyacım oluyor."