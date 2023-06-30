Çeşme âşıkları... Ünlü çiftin romantik tatili!

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The Beach of Momo’da görüntülenen oyuncu çift, gün boyu güneşin tadını çıkardı.

Akşam saatlerinde birlikte yüzen Hacısalihoğlu ve Türkmen denizden çıkarken birbirini öpücüklere boğdu.

Çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)

Sevgiliye jest

İrem Derici konser maratonunun yorgunluğunu sevgilisi Atakan Işıktutan’la Çeşme’de atıyor. Sevgililer önceki gün Yuzu Beach’teydi. Şezlongda romantik anlar yaşayan çift, daha sonra birlikte denize girdi.



İskeleye çıktıktan sonra elinde havluyla Derici’yi bekleyen Işıktutan, sevgilisinin kurulanmasına yardımcı oldu. (Deniz BOY)

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Sezonu açtı

Selen Görgüzel tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Yalıkavak’taki Highlight Hotel’in içindeki Miya Beach’te görüntülenen ünlü şarkıcı, köpeği Pablo’yla denizin keyfini çıkardı. (Umut ÜNVER)

Yorgunluk attı

Sevda Erginci, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından tatile çıktı. Tatil fotoğraflarını 1.8 milyon takipçili Instagram sayfasında da paylaşan oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı.

Tatilin özeti

Selin Şekerci, işletmeci sevgilisi Osman Yalın’la tatil yaptı. Ünlü oyuncu tatilden eğlenceli anlarını Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı.

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Hem iş hem tatil

Oyuncu Sevda Dalgıç ve eşi Dilge Emir Güvenç, tatil için Bodrum’u tercih etti. Son dönemde online spor danışmanlığı yapan oyuncu, tatilde de işini aksatmıyor. Sabahın ilk saatlerinde uyanan Dalgıç, hem sporunu yapıyor hem de danışmanlarının sorularını yanıtlıyor. Sosyal medya hesaplarında bikinili karesini yayınlayan oyuncu, fit fiziğiyle takipçilerinin de beğenisini topladı.