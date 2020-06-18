'Cennetten Çiçek' şarkısı şarkısını kim söylüyor? 'Cennetten Çiçek' neden trend oldu?

Twitter'da 'Cennetten Çiçek' şarksının montajlamasıyla başlayan akım son günlerde en çok beğenilenler arasında yer alıyor. Söz ve müziği Koray Albayrak ile Enes Yıldırım'a ait olan 'Cennetten Çiçek' şarkısı, farklı şarkıcılar tarafından seslendirilen eserler arasında.

Şarkının çeşitli remix versiyonları da yoğun ilgi görüyor. Şarkının sosyal medyada 'Trend' olan ve en çok paylaşılan versiyonu ise Zehra Gülüç'ün seslendirdiği ve Alper Eğri'nin remikslediği versiyonu olarak dikkat çekiyor.

Genç şarkıcı Zehra Gülüç'ün yanı sıra eseri seslendirenler arasında Bilal Sonses adlı şarkıcı da yorumuyla adından söz ettiriyor.

CENNETTEN ÇİÇEK ŞARKI SÖZLERİ

Önümüzde baharlar var

Aldanma geçer ayazlar

Sensiz bana dünya dar

Kapanmıyor açtığın yaralar

Hesabını sorar yaradan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum

Herkesi sen gibi kokluyorum

Ama sen başka bir kollarda

Sana sarhoşum yollarda

Kaybolmuş bi gençliğim var da

Alacaklıyım yıllardan

Yolum hem yokuş hem karanlık

Derdime dert ekleme dön artık

Gittiğinden beri peşimde yalnızlık

Kim dost kim düşman tanıdık

Hep yalancı sözlere inandık

Güvendik olur olmadık

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum

Herkesi sen gibi kokluyorum

Ama sen başka bir kollarda

Sana sarhoşum yollarda

Kaybolmuş bi gençliğim var da

Alacaklıyım yıllardan