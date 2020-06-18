'Cennetten Çiçek' şarkısı şarkısını kim söylüyor? 'Cennetten Çiçek' neden trend oldu?
'Cennetten Çiçek' şarkısı son günlerde başta Twitter olmak üzere Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformalarında trendler arasında yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları, şarkıyı kullanarak sevdikleri politikacılar, sanatçılar ve sporcuları videolarda editliyor. İşte, 'Cennetten Çiçek' akımı hakkında merak edilenler...
Twitter'da 'Cennetten Çiçek' şarksının montajlamasıyla başlayan akım son günlerde en çok beğenilenler arasında yer alıyor. Söz ve müziği Koray Albayrak ile Enes Yıldırım'a ait olan 'Cennetten Çiçek' şarkısı, farklı şarkıcılar tarafından seslendirilen eserler arasında.
Şarkının çeşitli remix versiyonları da yoğun ilgi görüyor. Şarkının sosyal medyada 'Trend' olan ve en çok paylaşılan versiyonu ise Zehra Gülüç'ün seslendirdiği ve Alper Eğri'nin remikslediği versiyonu olarak dikkat çekiyor.
Genç şarkıcı Zehra Gülüç'ün yanı sıra eseri seslendirenler arasında Bilal Sonses adlı şarkıcı da yorumuyla adından söz ettiriyor.
CENNETTEN ÇİÇEK ŞARKI SÖZLERİ
Önümüzde baharlar var
Aldanma geçer ayazlar
Sensiz bana dünya dar
Kapanmıyor açtığın yaralar
Hesabını sorar yaradan
Acılara yürüyor korkmuyorum
Arada bir kalbini yokluyorum
Cennetten çiçek mi topluyorum
Herkesi sen gibi kokluyorum
Ama sen başka bir kollarda
Sana sarhoşum yollarda
Kaybolmuş bi gençliğim var da
Alacaklıyım yıllardan
Yolum hem yokuş hem karanlık
Derdime dert ekleme dön artık
Gittiğinden beri peşimde yalnızlık
Kim dost kim düşman tanıdık
Hep yalancı sözlere inandık
Güvendik olur olmadık
Acılara yürüyor korkmuyorum
Arada bir kalbini yokluyorum
Cennetten çiçek mi topluyorum
Herkesi sen gibi kokluyorum
Ama sen başka bir kollarda
Sana sarhoşum yollarda
Kaybolmuş bi gençliğim var da
Alacaklıyım yıllardan
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