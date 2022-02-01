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Cengiz İmren: Popta çok kral var ben arabeskin kralıyım

#Cengiz İmren#Müslüm Gürses#Ajda Pekkan
Cengiz İmren: Popta çok kral var ben arabeskin kralıyım

Cengiz İmren, “Yılan” şarkısının ardından “Hele Bakın Kim Gelmiş”le sevenlerinin karşısına çıktı. “Yılan”ın tanıtımını özel jette yaparak gündem olan İmren, yeni şarkısının tanıtımıyla da ses getirmeye hazırlanıyor: “Dönüşümle alakalı ‘Kral uyandı’ yorumları yapıldı. Bundan ilham alarak bir kral dairesinde veya yurtdışında bir sarayda tanıtım yapmayı düşünüyoruz. Dünyaca ünlü bir Victoria’s Secret meleğini de davet etmek istiyoruz.”

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Sevenleriniz yeni imajınıza alışabildi mi?

- Uzun yıllardır var olan Cengiz İmren imajının dışına çıktığımı düşünmüyorum. Benim kitlemin aslında alışık olduğu bir imaj diyebilirim. Fakat son dönemde günlük hayatımda giydiklerimle poz veriyorum. Çok fazla ortada olmadığım için tarzım fazla yansımamış olabilir. Ben uzun yıllardır bu tarz giyiniyorum. “Yılan” şarkısı için giydiğim, çok konuşulan çöl kıyafetimi ise klip için kullanmıştım. Normal hayatta öyle dolaşmıyorum. Ama bir stil danışmanım var. Onun seçtiği spor ve modern parçalarla beni göreceksiniz.

Peki son yıllarda müziğinizde bir tarz arayışı içinde olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Arabesk ve pop sanki sizde biraz karışmış durumda...

- Beni pop tarzı kıyafetlerimle görenler müzik tarzımın da değiştiğini düşünmüş olabilirler ama müziğimde bir değişikliğe ihtiyacım yok. Bu, beni yıllardır “arabeskin kralı” olarak işaret eden değerli dinleyicilerime haksızlık olur. Ben arabesk müzikte halkın beni layık gördüğü tahtı seviyorum. Popta çok kral var, orada gözüm yok. Ben halkın gözünde “arabeskin kralı” olarak kalmayı tercih ederim. Ama senfoni orkestrasıyla güzel bir projede, kendi şarkılarımla birlikte Sezen Aksu ve Ajda Pekkan şarkılarını pop tarzında yorumlamak isterim. Sadece proje bazlı pop şarkılar söyleyebilirim.

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Şu anki müzik tarzınızı tam olarak nasıl nitelendiriyorsunuz?

- Dibine kadar arabesk, dibine kadar fantezi müzik diyebiliriz. Aslında tarzın ismi; Cengiz İmren. Müzik tarzımın ve yorumcu kimliğimin sıfatlanması bana doğru gelmediği için, soranlara “Cengiz İmren bir tarz” diyorum. Yazdığım tüm şarkılara hayranlarım “İmrenilecek şarkılar” diyorlar. Bu da benim farkımı fazlasıyla anlatan bir tanım diyebilirim.

MARKA AYAKKABILARI BANA YAKIŞTIRAMAYANLAR OLMUŞ

“Yılan” şarkısının tanıtımını özel jette yapmanız çok konuşuldu. Nasıl ortaya çıktı bu fikir?

- Marka ve PR danışmanım Selim Akar’ın fikriydi. 9 milyon dolarlık özel jette tanıtım yaparak Türkiye’de bir ilke imza attık. Dünyada birçok dünya starının yaptığı jette şarkı tanıtma modasının Türkiye’deki ilk temsilcisi olmak da beni mutlu etti. Ama nedense bu lansmandan sonra bir eleştiri bombardımanı oldu. Köşe yazılarına kadar konu oldu. Böyle bir lansmanı Maluma yaptığında “Bravo” diyenler, bir Türk sanatçı yaptığında da alkışlamayı bilmeliler.

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Ayrıca tanıtımda giydiğim Dolce&Gabbana marka ayakkabıları bana yakıştıramayanlar olmuş. Bu dünyaca ünlü markaların kapılarında “Cengiz İmren giyemez” diye bir yazı mı var? Bize satılması yasak mı? Neden bu rahatsızlık, inanın bilmiyorum. Beni jette 10 bin liralık ayakkabılarımla, çiftliğimde 10 liraya pazardan aldığım lastik ayakkabılarımla da görebilirler. Bu şekilci insanlara akıl ve ruh sağlığı diliyorum.

Jetle birlikte çıtayı epey yukarı çektiniz. Bundan sonraki hedefiniz ne, uzay mı?

- (Gülüyor) Şimdi yeni heyecanım “Hele Bakın Kim Gelmiş” şarkısı. Yeniden dönüşümle alakalı “Kral uyandı”, “Kral gibi dönüş” gibi birçok yorum yapıldı. Selim Akar da bu mesajlardan ilham alarak bir kral dairesinde veya yurtdışında, örneğin İtalya’da bir sarayda tanıtım yapmak için kolları sıvadı. Bununla birlikte dünyaca ünlü bir Victoria’s Secret meleğini tanımımıza davet etmek istiyoruz. Sürprizler yolda!

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Sizden sonra Aleyna Tilki de uçakta klip çekti. Taklit edildiğinizi düşünüyor musunuz?

- Nereden ilham aldıkları konusunda bir fikir beyan etmem doğru değil. Bunun taklit olup olmadığına ben karar veremem. İzleyenlerin yorumuna bırakıyorum.

Cengiz İmren: Popta çok kral var ben arabeskin kralıyım

MÜSLÜM GÜRSES DEMEK KÜLTÜR DEMEKTİR

◊ Selçuk Ural’ın “Müslüm Gürses ve arabesk dinleyenler kıro” açıklaması gündem olmuştu, nasıl değerlendiriyorsunuz bu sözleri?

- Selçuk Ural’a cevap vermek istemem. Büyüğümdür, saygısızlık yapmak istemem. Ama böyle düşünenlere toplu bir cevap vermek isterim; Müslüm Gürses demek, halk demektir. Müslüm Gürses demek, kültür demektir. Müslüm Gürses demek, arabesk müziğin babası demektir. Müslüm Gürses’e yapılan bu benzetme halka yapılmış hakarettir. İnsanlar bazen kendilerini hatırlatmak uğruna büyük insanların büyüklüklerinden faydalanmaya ihtiyaç duyarlar. Yıllarca sahne yapmış biri olarak, müzik dinleyicisini bu şekilde ayrıştırmak yanlıştır diyebilirim.

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◊ Bazı müzikseverler, arabesk müzik dinlediklerini söylemeye çekiniyor. Bunun sebebi nedir sizce?

- Arabesk, Türkiye’nin gerçeğidir. Arabesk müzik yapmaktan gurur duyuyorum. Pop vizyonunun baskın olduğu dönemde öyle yansımış olabilir ama şu an rap şarkı yapanlar çok dinleniyor. Rap şarkılarının hepsine bir bakın, arabesk müziğinden ve sözlerinden ilham alıyorlar.

KEŞKELERİMDEN ÇIKARDIĞIM TECRÜBELERİM OLDU

◊ Geçmişte adınız bazı olaylarla anıldı. “Keşke şunları yapmasıydım” dediğiniz oluyor mu?
- Bugünkü ben, doğrusuyla, yanlışıyla geçmişteki olayların günümüze yansımasıdır. “Keşke”lerimden çıkardığım tecrübelerim oldu. Onlar da bende saklı kalsın.

 

 

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#Cengiz İmren#Müslüm Gürses#Ajda Pekkan

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