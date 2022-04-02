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Cemil İpekçi'den 50’nci sanat yılına özel defile

#Cemil İpekçi#50’Nci Sanat Yılı#Modacı
Cemil İpekçiden 50’nci sanat yılına özel defile
Sayit DURMAZ

Cemil İpekçi önceki akşam 50’nci sanat yılını düzenlediği defileyle kutladı. İpekçi, “Bir 150 yıl daha ömrüm olsa onu da modaya verirdim” dedi.

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Cemil İpekçi önceki akşam 50’nci sanat yılını Open Stage İlkbahar-Yaz Moda Günleri’nin Lazzoni Otel’deki finalinde kutladı. İpekçi, “Değişim 22” adını verdiği koleksiyonunu modaseverlerin beğenisini sundu.

Sanat yönetmenliğini Banu Noyan’ın yaptığı ve Voonka Collagen sponsorluğunda gerçekleşen defilede Azra Akın, Gizem Özdilli, Sinem Güven, Özge Ulusoy ve Hülya Yiğitalp podyuma çıktı.

Cemil İpekçiden 50’nci sanat yılına özel defile

Gizem Özdilli - Sinem Güven - Hülya Yiğitalp 

Cemil İpekçi, finalde pasta keserken “50’nci sanat yılımı kutluyorum. Bir 150 yıl daha ömrüm olsa onu da modaya verirdim” dedi.

Öykü Serter’in sunuculuğunu yaptığı gecede, ödül töreni de düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Gülmek İyileştirir derneği tarafından yürütülen “Özel Hijyenik Oyun Merkezleri” projesine destek verildi. Derneğin yönetim kurulu üyesi İlker Ayrık, yeni oyun merkezinin Samsun’da açılacağını duyurdu.

Cemil İpekçiden 50’nci sanat yılına özel defile

Zekamla rezil ederdim

Cem Özer ve eşi Pınar Dura, defileyi izledi. Özer, Will Smith’in Chris Rock’ı tokatlaması hakkında “Herkesten çok öfke kontrolü olmalıydı. Ben olsam karşımdakini zekamla rezil ederdim” dedi.

Cemil İpekçiden 50’nci sanat yılına özel defile

Kariyerimde yeri önemli

Azra Akın, Cemil İpekçi’nin kariyer hikayesinde önemli bir yeri olduğunu söyledi: “20 yıl önce Cemil İpekçi’nin tasarlayıp diktiği kıyafetle Dünya Güzellik Yarışması’nı kazandım. Ayrıca ‘en iyi kostüm’ ödülünü de aldım.”

Cemil İpekçiden 50’nci sanat yılına özel defile

Uzun zaman sonra podyum

Sinem Güven’i sevgilisi Berent Akdemir ve kızı Defne yalnız bırakmadı. Güven, uzun zaman sonra podyuma çıktığı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

 

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#Cemil İpekçi#50’Nci Sanat Yılı#Modacı

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