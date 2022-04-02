Cemil İpekçi'den 50’nci sanat yılına özel defile

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Cemil İpekçi önceki akşam 50’nci sanat yılını Open Stage İlkbahar-Yaz Moda Günleri’nin Lazzoni Otel’deki finalinde kutladı. İpekçi, “Değişim 22” adını verdiği koleksiyonunu modaseverlerin beğenisini sundu.



Sanat yönetmenliğini Banu Noyan’ın yaptığı ve Voonka Collagen sponsorluğunda gerçekleşen defilede Azra Akın, Gizem Özdilli, Sinem Güven, Özge Ulusoy ve Hülya Yiğitalp podyuma çıktı.





Cemil İpekçi, finalde pasta keserken “50’nci sanat yılımı kutluyorum. Bir 150 yıl daha ömrüm olsa onu da modaya verirdim” dedi.Öykü Serter’in sunuculuğunu yaptığı gecede, ödül töreni de düzenlendi.Etkinlik kapsamında Gülmek İyileştirir derneği tarafından yürütülen “Özel Hijyenik Oyun Merkezleri” projesine destek verildi. Derneğin yönetim kurulu üyesi İlker Ayrık, yeni oyun merkezinin Samsun’da açılacağını duyurdu.Cem Özer ve eşi Pınar Dura, defileyi izledi. Özer, Will Smith’in Chris Rock’ı tokatlaması hakkında “Herkesten çok öfke kontrolü olmalıydı. Ben olsam karşımdakini zekamla rezil ederdim” dedi.Azra Akın, Cemil İpekçi’nin kariyer hikayesinde önemli bir yeri olduğunu söyledi: “20 yıl önce Cemil İpekçi’nin tasarlayıp diktiği kıyafetle Dünya Güzellik Yarışması’nı kazandım. Ayrıca ‘en iyi kostüm’ ödülünü de aldım.”Sinem Güven’i sevgilisi Berent Akdemir ve kızı Defne yalnız bırakmadı. Güven, uzun zaman sonra podyuma çıktığı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.