Cemal Hünal: Benim yüzümden boşananlar var, ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim

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CEMAL Hünal, SinemaPort dergisine verdiği röportajda aradan yıllar geçse de hâlâ ‘Issız Adam’ olarak anıldığını söyledi: “Bu çok keyifli bir durum. Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan en iyi 5 filmden biri olduğunu düşünüyorum. Çok büyük şans benim adıma. Sinema tarihinde yerim oldu.” Filmi baştan sona hiç izlemediğini de itiraf eden oyuncu, “Bir kere yarım yamalak izledim. O da galada. Bir tarafımda Lale (eşi Lale Cangal), bir tarafımda annem oturuyordu. Çok ideal şartlar değildi. Ondan sonra da filmi baştan izlemedim” dedi.
KENDİMİ İZLEMİYORUM
30 Eylül’de vizyona girecek “Yanlış Anlama 2” filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cemal Hünal, “Kendinizi izliyor musunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hiç izlemiyorum. Sette de öyle. Asla kamera arkasına geçip monitöre bakmam acaba ne yapmışım diye. Orası beni ilgilendirmiyor.”