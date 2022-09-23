Cemal Hünal: Benim yüzümden boşananlar var, ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim

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CEMAL Hünal, SinemaPort dergisine verdiği röportajda aradan yıllar geçse de hâlâ ‘Issız Adam’ olarak anıldığını söyledi: “Bu çok keyifli bir durum. Son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan en iyi 5 filmden biri olduğunu düşünüyorum. Çok büyük şans benim adıma. Sinema tarihinde yerim oldu.” Filmi baştan sona hiç izlemediğini de itiraf eden oyuncu, “Bir kere yarım yamalak izledim. O da galada. Bir tarafımda Lale (eşi Lale Cangal), bir tarafımda annem oturuyordu. Çok ideal şartlar değildi. Ondan sonra da filmi baştan izlemedim” dedi.

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Lale Cangal ile Cemal Hünal 2011 yılında nikah masasına oturduHünal, sokakta aldığı tepkiler hakkında da şunları söyledi: “Seyircinin tepkisi beni çok mutlu ediyor. Ne zaman şehirlerarası yolda otursam, bir kamyoncu durağından birinin ‘Issız Abi’ diye bağırması mesela. Seviyorum tepkileri. Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var. Ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim. Hiç beni bağlamıyor bu durum. ‘Abi tam beni oynamışın’ diyenler var. Valla benden başka herkesi oynamışım! Alper , kişilik olarak benim hiç sevmediğim bir karakter. Yanımda istemem. Sohbetini sevmediğim bir insan tipi.”

KENDİMİ İZLEMİYORUM

30 Eylül’de vizyona girecek “Yanlış Anlama 2” filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cemal Hünal, “Kendinizi izliyor musunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hiç izlemiyorum. Sette de öyle. Asla kamera arkasına geçip monitöre bakmam acaba ne yapmışım diye. Orası beni ilgilendirmiyor.”