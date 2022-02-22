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Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar'ın adı Cemal Güzelci ile anılıyor!

#Cemal Güzelci#Cemal Güzelci Kimdir#Cemal Güzelci Ne İş Yapıyor
Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor Hülya Avşarın adı Cemal Güzelci ile anılıyor

Hülya Avşar ile görüntülenen Cemal Güzelci son günlerde magazin gündeminin aranan isimleri arasında yer alıyor. Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile yeni bir aşkın başladığı söylentileri gündemdeyken, Cemal Güzelci hayatı merak konusu oldu. Peki, Cemal Güzeşci kimdir? İşte Cemal Güzelci'nin hayatı hakkında bilgiler...

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Uzun bir aradan sonra Hülya Avşar ile yakın olarak görüntülenen ilk isim olan Cemal Güzelci, kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. Peki, Cemal Güzelci kimdir, mesleği ne? İşte Cemal Güzelci mesleği ve hayatı hakkında bilgiler...

CEMAL GÜZELCİ KİMDİR?

Cemal Güzelci Derlüks Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Milli futbolcu Burak Yılmaz ile de yakın arkadaş olan Cemal Güzelci, futbolla da yakından ilgilidir.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı Derlüks, deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Emiliano Zapata firmasının sahibi olan Derlüks, Koska, Dimes, Erikli, Freşa, Nestle, Tuborg gibi firmaların dağıtımında rol oynamaktadır. Aynı zamanda Toprak yenilenebilir enerji de holding iştirakleri arasında yer almaktadır.

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