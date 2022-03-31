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Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar ile anılan Cemal Güzelci hakkında bilgiler

#Cemal Güzelci#Cemal Güzelci Kimdir#Cemal Güzelci Nereli
Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor Hülya Avşar ile anılan Cemal Güzelci hakkında bilgiler

Cemal Güzelci, kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. Hülya Avşar ile anılan Cemal Güzelci, pek çok kişi tarafından biyografisi ile sorgulanıyor. Peki, Cemal Güzelci kimdir, ne iş yapıyor? Hülya Avşar ile anılan Cemal Güzelci hakkında bilgiler

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Cemal Güzelci, Hülya Avşar ile birliktelik sonrası araştırılan isim olmaya başladı. Uzun bir aradan sonra Hülya Avşar ile yakın olarak görüntülenen ilk isim olan Cemal Güzelci, kariyeri ve hayatı ile merak edildi. Peki, Cemal Güzelci kimdir? İşte, Cemal Güzelci hakkında merak edilen bazı detaylar

CEMAL GÜZELCİ KİMDİR?

Cemal Güzelci Derlüks Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Milli futbolcu Burak Yılmaz ile de yakın arkadaş olan Cemal Güzelci, futbolla da yakından ilgilidir.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı Derlüks, deri, tekstil, pazarlama dağıtım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. 

Emiliano Zapata firmasının sahibi olan Derlüks, Koska, Dimes, Erikli, Freşa, Nestle, Tuborg gibi firmaların dağıtımında rol oynamaktadır. Aynı zamanda Toprak yenilenebilir enerji de holding iştirakleri arasında yer almaktadır. 

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