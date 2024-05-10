Cem Yılmaz’la Necla Karahalil ayrıldı mı?

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Sosyal medyadaki yemek paylaşımlarıyla tanınan Necla Karahalil geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videoda “Aklı fikri hep şeyde” demiş, bu açıklamasıyla ünlü komedyene gönderme yaptığı öne sürülmüştü. O sözlerin ardından önce Cem Yılmaz genç kadını takip etmeyi bıraktı, sonra da Karahalil ünlü komedyeni takipten çıktı.