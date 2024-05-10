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Cem Yılmaz’la Necla Karahalil ayrıldı mı?

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#Cem Yılmaz#Necla Karahalil#Aşk
Cem Yılmaz’la Necla Karahalil ayrıldı mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 08:02

Bir süredir aşk yaşayan Cem Yılmaz’la Necla Karahalil’in ayrıldığı konuşuluyor.

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Sosyal medyadaki yemek paylaşımlarıyla tanınan Necla Karahalil geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videoda “Aklı fikri hep şeyde” demiş, bu açıklamasıyla ünlü komedyene gönderme yaptığı öne sürülmüştü. O sözlerin ardından önce Cem Yılmaz genç kadını takip etmeyi bıraktı, sonra da Karahalil ünlü komedyeni takipten çıktı.

Cem Yılmaz’la Necla Karahalil ayrıldı mı



Necla Karahalil paylaştığı videoda şöyle demişti: “Biri demiş ki; ‘Ama hayat çok stresli’. Ben aksini söylemedim. Ama bu hayat herkes için stresli, stresli olmaya da devam edecek. O yüzden ‘kimse kendi çöpünü başkasının evinin önüne dökemez’ diyor şair burada. Diyor ki ‘akıllı ol, aklına mukayyet ol, git kendini tanı, çekmezler’ diyor. ‘Hep aklın fikrin şeyde’ diyor.’

 

 

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#Cem Yılmaz#Necla Karahalil#Aşk

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