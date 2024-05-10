Cem Yılmaz’la Necla Karahalil ayrıldı mı?

Sosyal medyadaki yemek paylaşımlarıyla tanınan Necla Karahalil geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videoda “Aklı fikri hep şeyde” demiş, bu açıklamasıyla ünlü komedyene gönderme yaptığı öne sürülmüştü. O sözlerin ardından önce Cem Yılmaz genç kadını takip etmeyi bıraktı, sonra da Karahalil ünlü komedyeni takipten çıktı. Necla Karahalil
paylaştığı videoda şöyle demişti: “Biri demiş ki; ‘Ama hayat çok stresli’. Ben aksini söylemedim. Ama bu hayat herkes için stresli, stresli olmaya da devam edecek. O yüzden ‘kimse kendi çöpünü başkasının evinin önüne dökemez’ diyor şair burada. Diyor ki ‘akıllı ol, aklına mukayyet ol, git kendini tanı, çekmezler’ diyor. ‘Hep aklın fikrin şeyde’ diyor.’