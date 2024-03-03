Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı!

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"Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, ruhum okşandı" paylaşımına bıraktığı kalp emojisiyle aşkını ilan eden Cem Yılmaz'ın sevgilisi ortaya çıktı.

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından bir kadın ve bir erkeğin ayakkabı fotoğraflarını "O kaddaaaar!" notuyla paylaşınca "siyah topuklu ayakkabı"nın sahibi merak konusu oldu.

Gizemli topuklu ayakkabının sahibi yaptığı paylaşımla ortaya çıktı, Cem Yılmaz'ın yeni aşkı pilates eğitmeni Necla Karahalil.

Necla Karahalil sosyal medya hesabından "Şubat gibi şubat güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı. Sevgiyle nicelerine, oley" notunu düştüğü son paylaşımında Yılmaz'ın yayınladığı ayakkabı fotoğrafına da yer verdi. Sevgilisinin mesajını karşılıksız bırakmayan ünlü komedyen yolladığı kalp emojisi ile aşkını ilan etti. İkilinin bir süredir birlikte olduğu öne sürüldü.

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Necla Karahalil, sosyal medya hesabından yaptığı kokteyl ve yemek tarifleriyle epey ilgi görüyor. 37 yaşındaki Karahalil'in Cem Yılmaz ile arasında 13 yaş fark bulunması da dikkat çekici.