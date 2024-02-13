Cem Özer: En büyük başarım boşanmak

Haberin Devamı

CEM Özer, 5’inci evliliğini yaptığı Pınar Dura ile Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu ‘Pembe Masa’ adlı programa konuk oldu. Daha önce Sebla Pekcan, Selin Dilmen, Esin Maraşlıoğlu ve Nurgül Yeşilçay ile nikâh masasına oturan ünlü televizyoncu ve oyuncu ilginç açıklamalar yaptı. Sebla Pekcan’la evliliğinden Cemre adlı bir kızı olan, Nurgül Yeşilçay’dan da Osman Nejat adını verdikleri oğlu dünyaya gelen Özer “En büyük başarım boşanmak” dedi. Sözlerini “Ben 2 çocuğumun annesi ile aynı ev içerisinde eş olamadım ama boşanınca, çok iyi arkadaş olduk. Çocuklarım da bu yüzden çok mutlu” diye sürdüren Özer, eski eşlerinden boşanma kararının doğru olduğunun altını çizdi.



ÖNCEKİ EVLİLİKLERİM BÜYÜK HATAYDI



14 Şubat Sevgililer Günü özel yayınına eşi Pınar Dura ile katılan Cem Özer, “Pınar benim 5’inci eşim ve ondan önceki tüm evliliklerim büyük bir hataymış. Pınar ile birbirimize halen aşığız. Pınar, Nurgül, ben ve Nejat bir arada oturabiliyoruz. Pınar’la şu an çok mutluyum” açıklamasını yaptı.



PINAR BENİ TAVLADI



Pınar Dura ve Cem Özer programda nasıl tanıştıklarını da anlattı. Pınar Dura “Dost meclisinde otururken masada Cem ile karşı karşıya denk geldik. Bir anda etrafım bulanıklaştı, Cem net oldu. Sadece onun söylediklerini duydum ve sadece onunla konuştum. Birkaç gün sonra Facebook’tan takibe alıp Messenger’dan yazdım ve o da aynı şekilde karşılık verdi. Görüşmeye başladık” dedi. Cem Özer de eşini “Pınar beni tavladı” sözleriyle onayladı.

Haberin Devamı

6 sene evli kaldılar

Cem Özer ile Nurgül Yeşilçay 2004 yılında evlendi. 2010 yılında boşanan Özer ve Yeşilçay’ın Osman Nejat adını verdikleri bir oğulları var.