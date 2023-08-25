Cem Karaca da mahkemelik

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“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi de mahkemelik oldu. Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, İsmail Hacıoğlu’nun başrol oynayacağı “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin durdurulması için harekete geçti.



Yasal mirasçısı İlkim Karaca



Cem Karaca’nın Feride Balkan’la yaptığı üçüncü evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emrah Karaca’nın danışmanlığını üstlendiği, Yüksel Aksu’nun yönettiği “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı.

Ancak İlkim Karaca, film için kendisinden izin alınmadığını belirterek mahkemeye başvurdu. İlkim Karaca’nın avukatı Eda Salman mahkemeye sunduğu kapsamlı 8 sayfalık dilekçede şu ifadeler kullanıldı: “İlkim Karaca merhum Cem Karaca’nın 5. ve son eşi, yasal mirasçısı ve menajeridir. Davalı yapım şirketleri, müvekkilden izin almadan merhum Cem Karaca’nın hayatını konu alan bir sinema filmi çekmektedir. Müvekkilin kişilik haklarının ihlal edilme tehlikesi mevcuttur. Müvekkilden, merhumun hayatının sinema filmi haline getirilmesi için hiçbir izin alınmamıştır. Cem Karaca’nın hayatını ele alan filmin çekimlerini durdurulması, tüm kayıtların yayınlanmasının önlenmesini istiyoruz.”

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Emrah Karaca’dan onay aldık

“Cem Karaca’nın Gözyaşları”nın yapımcılığını üstlenen Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya kamuoyuna şu açıklamayı yaptı: “Filmimiz Cem Karaca’nın çocukluğundan başlayıp sürgün yıllarında vatandaşlıktan çıkartılmasının ardından 1987 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yaptığı dönemi kapsamaktadır. Bu süreçte Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca, filmimize danışman olarak katkı sağlamaktadır. Filmimizin merhum sanatçının anısına yakışır şekilde çekilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Cem Karaca’nın hayatının beyazperdeye aktarmak üzere çalışmalarımıza başlamadan önce gerekli izinler alınmış olup tüm yasal süreçler tamamlanmıştır. Film, İlkim Karaca’nın, Cem Karaca’nın hayatında olmadığı hatta Cem Karaca’yla tanışmadığı süreci kapsamaktadır.”

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Çiçero: II. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sı için çalışan casus Elyesa Bazna’nın üç kızı, babalarının hayatını anlatan filmin izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Başrol Erdal Beşikçioğlu da ücretinin ödenmediği iddiasıyla Mustafa Uslu’nun yapım şirketi hakkında 277 bin TL’lik icra takibi başlattı.

AYLA: Filmde hikâyesi anlatılan Süleyman Dilbirliği’nin kızı Sebahat Dilbirliği, “Mustafa Uslu babamı dolandırdı” iddiasıyla

ünlü yapımcı Mustafa Uslu’ya dava açmıştı.