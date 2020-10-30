Celil Nalçakan kimdir? 'Kırmızı Oda' dizisinde 'Garip' karakterine hayat veriyor!

'Poyraz Karayel'in efsanevi karakterlerinden 'Zülfikar'ı canlandıran Celil Nalçakan, adından söz ettirmeye devam ediyor. Jeoloji Mühendisliği eğitimi alan Celil Nalçakan'ın kişisel bilgileri ve özel hayatı hayranlarınca araştırılıyor. İşte, Celil Nalçakan hakkında bilgiler...

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 tarihinde Sivas'ta, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş küçük bir kız kardeşi olan Celil Nalçakan, liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi.

Bir süre sonra Balıkesir Üniversitesi'nde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı. 2006 yılında "Sıla" dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı.

Daha sonra "Kış Masalı" ve "Hanımın Çiftliği" dizilerinde oynadı, ancak "Bitmeyen Şarkı" adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra "İntikam" adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da "Şişenin Dibi" adında bir program yapmış, "Zülfikar" karakterini oynadığı "Poyraz Karayel" dizisi ile üne kavuşmuştur.

Kırmızı Oda oyuncuları arasında dahil olan Celil Nalçakan, Garip karakterine hayat veriyor.