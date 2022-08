Caroline Yılmaz: Sonuçta Serdar’ın şarkılarıyla büyüdük

Haberin Devamı

◊ “Söz Müzik Caroline Yılmaz” albümünü çıkardınız. Albüm yapma fikri nasıl ortaya çıktı?

- Ben aslında bir iş insanıyım ve sağlık, turizm gibi farklı sektörlerde kuruluşlarımız var. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum. 4 yıl boyunca Shakespeare dahil edebiyat eserleriyle nefes alıp verdim. Bir şeyler yazmak kaçınılmazdı benim için. Müzik sektörüne girme sebebim zaten söz yazmam ve beste yapmamdı. O nedenle albüm yaparak, yazdığım şarkıları dinleyicilerime sunmak istedim. Değerli dostum Suat Aydoğan’la müthiş bir müzikal enerjimiz var. İyi şarkılar, iyi aranjörle ve doğru yorumla birleşti, güzel kliplerle taçlandı. Bu nedenle de sevildi.

◊ Albümün ikinci klibi “Dönmem” yayında. Şarkıyı kime yazdınız?

- Şarkıyı eski bir aşk hikâyesine yazdım. Bazen döndürülmek istendiğinizde çok geç olabiliyor. Keşke daha önce dön deseydi de dönseydim. İş işten geçtikten sonra dön dedi, dönmedim. Aynı gece “Dönmem”i yazdım. Ertesi sabah Suat’la stüdyoya girdik.

◊ Klipleriniz dijital platformlarda, şarkılarınız dillerde, nasıl hissediyorsunuz?

- Asıl işim müzik olmamasına rağmen, sanki asıl işimmiş gibi üzerine düşüyor ve zaman buldukça odaklanıyorum. Şarkı yazmak çok kutsal bir armağan. Bu albüm, bizi mutlu eden rakamlara ulaştı evet ama mutluluk sebebim finansal değil, tamamen sevgi ve takdir üzerine. Sonunda, takdir edilmiş ve değeri anlaşılmış hissediyorum.

◊ 90’lı yıllara özlem duyarak yaptığınız şarkılarla aslında risk almıyor musunuz? Sonuçta Z kuşağını yakalayamayabilirsiniz...

- Müzik sektöründen finansal beklentim olmadığı için risk analizi yapmıyorum. Müzik konusunda içimden ne geliyorsa onu yapıyorum. İçimden de 90’lardaki saf aşk ve duygu geliyor. Ben ruhumu ve duygularımı 90’lardaki kadar güzel muhafaza ettim. Şarkılarımda da bunu hissettikleri için sevdiler.

Z kuşağından para kazanmayı hedefleseydim, onların sevdiği müziği yapardım.

◊ Serdar Ortaç ile düet projeniz sevildi. Var mı farklı isimlerle yeni düetler?

- Serdar çok sevdiğim bir dostum ve onunla her an her şeyi yapabiliriz. Düet şarkımız “Canı Sağolsun”un söz ve müziği benimdi. Herkes Serdar’ın sandı. Sinan Akçıl ile düet şarkı hazırladık.

◊ Suat Aydoğan, bir röportajında sizin için “Dişi Serdar Ortaç” dedi. Kendisi de Serdar Ortaç’la 20 yıldır çalışıyor ve sizi yeni beste fabrikatörü ilan etti. Bu konuda yorumunuz nedir?

- Serdar’ın şarkılarını çok severim. Suat, beste ve söz tarzımızı ve hızlı şarkı yazmamızı çok benzetiyor. Serdar da benim gibi sabaha karşı şarkı yazıp Suat’a gönderirmiş, hemen ertesi gün şarkının aranjesine başlarlarmış. Şarkıları dinleyince önce Serdar’ın zannediyorlar, sonra şaşırıyorlar. Bu konuda Serdar da çok destekliyor, şarkılarımı beğeniyor. Sonuçta onun şarkılarıyla büyüdük.

