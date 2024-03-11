Cansu Tosun ile babası Kenan Tosun arasında buzlar eridi

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AYLAR SONRA BARIŞTILAR
Kenan Tosun’un Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’la aşk yaşadığı ortaya çıkmış, 35 yıllık eşi Serpil Tosun “Onları Allah’a havale ediyorum” diyerek boşanma davası açmıştı. Cansu Tosun da duruma olan tepkisini sosyal medyada paylaştığı aile fotoğraflarında babasına yer vermeyerek göstermişti. Aradan aylar geçti, baba-kız arasındaki buzlar eridi.
HER ŞEY ORTADA SORUN YOK
Küskünlüğe son veren Cansu Tosun ve Kenan Tosun, önceki gün Nişantaşı’nda dolaşırken objektife takıldı. Kucağında oğlu Marsel’le görüntülenen Cansu Tosun, muhabirlerin sorularını “Acelemiz var” diyerek yanıtsız bırakırken “Her şey ortada, sorun yok” demekle yetindi.