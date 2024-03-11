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Cansu Tosun ile babası Kenan Tosun arasında buzlar eridi

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#Cansu Tosun#Kenan Tosun#Serpil Tosun
Cansu Tosun ile babası Kenan Tosun arasında buzlar eridi
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 08:27

Cansu Tosun, Ümran Seyhan’la aşkı uğruna annesi Serpil Tosun’dan boşanan babası Kenan Tosun’la barıştı. Baba-kız Nişantaşı’nda görüntülendi.

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AYLAR SONRA BARIŞTILAR

Kenan Tosun’un Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’la aşk yaşadığı ortaya çıkmış, 35 yıllık eşi Serpil Tosun “Onları Allah’a havale ediyorum” diyerek boşanma davası açmıştı. Cansu Tosun da duruma olan tepkisini sosyal medyada paylaştığı aile fotoğraflarında babasına yer vermeyerek göstermişti. Aradan aylar geçti, baba-kız arasındaki buzlar eridi.

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HER ŞEY ORTADA SORUN YOK

 Küskünlüğe son veren Cansu Tosun ve Kenan Tosun, önceki gün Nişantaşı’nda dolaşırken objektife takıldı. Kucağında oğlu Marsel’le görüntülenen Cansu Tosun, muhabirlerin sorularını “Acelemiz var” diyerek yanıtsız bırakırken “Her şey ortada, sorun yok” demekle yetindi.

Cansu Tosun ile babası Kenan Tosun arasında buzlar eridi


 

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#Cansu Tosun#Kenan Tosun#Serpil Tosun

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