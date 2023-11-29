Caner Erkin, fon dolandırıcılığı hakkında konuştu: Riskten uzak duruyorum

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Emre Belözoğlu, Arda Turan gibi birçok futbolcunun adının geçtiği dolandırıcılık davası hakkında konuşan Erkin, “Hepsinin adına çok üzgünüm fakat ben yatırımlarımı daha çok kira getirisi olan yerler seçiyorum. Sonuçta parayı kolay kazanmıyoruz. Riskli yatırımlardan uzak duruyorum” dedi.

Milli futbolcu Caner Erkin, kariyerine Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor'da devam ediyor.

Oyuncu Şükran Ovalı ve Caner Erkin 2017 yılında İtalya'da dünyaevine girmişti. Mutlu çift 2018 yılında da kızları Mihran Ela'ya kavuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

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Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davası Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi. Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in adının geçmesinden dolayı "Fatih Terim Fonu" olarak anılan olayda, milyonlarca doların birçok ünlü isim tarafından bir banka çalışanına yüksek faiz getirisi amacıyla teslim edildiği görülüyor. Paralar şu an ortada yok ve herkes birbirini suçluyor.