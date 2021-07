Canan Ergüder kimdir? İşte Canan Ergüder'ün sağlık durumu hakkında son bilgiler

Nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan 43 yaşındaki oyuncu Canan Ergüder, rol aldığı 'Menajerimi Ara' dizisinden ayrılmıştı. Tedavisine devam eden Ergüder, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

'Menajerimi Ara' adlı dizide rol alırken meme kanserine yakalandığını öğrenen Canan Ergüder, hemen tedavisini başlatarak diziden ayrıldı. Şimdilerde eşi ve çocuğuyla sakin bir hayat süren Ergüder, sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendirdi.

Ailesiyle Bozcaada'da bulunan ünlü oyuncu hem enerji depoluyor hem de tedavi sürecine devam ediyor. Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşan Ergüder, peruk yerine bandana takmayı tercih etti. Bandanayla poz veren sanatçı, "Artık biraz da böyle" diye yazdı

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

15 Temmuz 1977 İstanbul doğumludur. Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamlayan Canan Ergüder, Franklin and Marshall College'da tiyatro eğitimi almıştır. Ardından The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans eğitimi almıştır.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizide yer almış ancak başka bir projeden teklif alınca bu diziden ayrılmıştır. Son olarak geçtiğimiz günlerde final yaparak ekranlara veda eden Güllerin Savaşı dizisinde Gülfem karakterini canlandırdı.

Başarılı isim Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterine hayat veriyor.

