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Can Yaman İtalya turuna devam ediyor

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#Can Yaman#Civitanova Marche#İtalya
Can Yaman İtalya turuna devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 07:31

Derneğiyle başlattığı dayanışma projesi kapsamında İtalya turuna çıkan Can Yaman, bu kez ülkenin Marche bölgesinde yer alan Civitanova Marche’yi ziyaret etti.

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Can Yaman, İtalya’da kurduğu derneği Can Yaman for Children ile bir dayanışma projesi başlatmış, “Break the Wall Tour” isimli proje kapsamında İtalya turuna çıkmıştı.

Can Yaman İtalya turuna devam ediyor

Ünlü oyuncu, projeden elde edilecek gelirin bir kısmının Türkiye’deki depremzede çocuklar için kullanılacağını duyurmuştu.

Yaman tur kapsamında önceki gün İtalya’nın Marche bölgesinde yer alan Civitanova Marche’ye gitti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman, fotoğraflarını “Aşk, aşkı doğurur” notuyla Instagram’da paylaştı.

Can Yaman İtalya turuna devam ediyor

 

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#Can Yaman#Civitanova Marche#İtalya

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