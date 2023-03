Can Yaman İtalya turuna devam ediyor

Haberin Devamı

Can Yaman, İtalya’da kurduğu derneği Can Yaman for Children ile bir dayanışma projesi başlatmış, “Break the Wall Tour” isimli proje kapsamında İtalya turuna çıkmıştı.

Ünlü oyuncu, projeden elde edilecek gelirin bir kısmının Türkiye’deki depremzede çocuklar için kullanılacağını duyurmuştu.

Yaman tur kapsamında önceki gün İtalya’nın Marche bölgesinde yer alan Civitanova Marche’ye gitti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman, fotoğraflarını “Aşk, aşkı doğurur” notuyla Instagram’da paylaştı.