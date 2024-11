Can Tunaboylu 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı

Haberin Devamı

Müzisyen sevgilisi Aybike Çelik’i darp ettiği gerekçesiyle 6.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ müzik grubunun üyesi Can Tunaboylu hakkında karar açıklandı. İddiaya göre Kadıköy’de, 4 Ağustos 2023’te Aybike Çelik ile sevgilisi Can Tunaboylu arasında tartışma yaşandı. Tunaboylu kız arkadaşının tırnaklarını onun göğsüne bastırarak kırdı, genç kadını savurdu, yüzüne yumruk attı ve suratına tükürüp küfretti. Adli Tıp raporunda, Aybike Çelik’in sol gözaltında morarma, yine sol gözünün içinde kanama, sol bileğinde kırık olduğu belirtildi. Yaralanmasının hafif nitelikte olmadığı, vücuttaki kırığın hayati fonksiyonlara etkisinin orta derece olduğu rapor edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Can Tunaboylu’nun, “Kasten yaralama” ve “Hakaret” suçlarından 6.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Anadolu 37’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Can Tunaboylu, müşteki Aybike Çelik ve taraf avukatları katıldı.

‘KASTEN YARALAMADIM ZORLA TUTMADIM’

Duruşmada son sözleri sorulan Can Tunaboylu, müştekiyi kasten yaralamadığını, zorla tutmadığını belirterek, “Sonrasında da 2 hafta boyunca ilişkimiz devam etti. Hastaneye götürmek istediğimde kendisi kabul etmedi. Beni sosyal medyada linç ettikten sonra yüzlerce paylaşım yaptı, bir kere cevap vermedim. Beraatimi istiyorum” dedi.

‘ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSIN’

Aybike Çelik’in avukatı “Olayda müvekkilden kaynaklanan haksız hareket söz konusu değildir. Ayrıca sanığın sonrasında attığı, ‘sana vuran elim kırılsın’ şeklindeki mesajı olayın kasti yapıldığının kanıtıdır. Daha öncesinde de müvekkilime şiddet uygulamıştır. Şiddetin boyutu dikkate alınarak sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, Can Tunaboylu’yu, “Kasten yaralama” suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Tunaboylu’nun sabıkasız olması gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi. “Hakaret” suçundan ise beraatine hükmetti.