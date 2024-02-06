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Can Bonomo: Evlendikten sonra düşünmeyi bıraktım

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#Can Bonomo#Esra Ruşan#Sarp Apak
Can Bonomo: Evlendikten sonra düşünmeyi bıraktım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 08:24

Can Bonomo, ünlü oyuncular Esra Ruşan ve Sarp Apak’la birlikte Ali Sunal’ın sunduğu “Ali ile Aramızda” adlı YouTube programına konuk oldu.

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2018 yılında Öykü Karayel’le evlenen şarkıcı, programda yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu:

Sarp Apak koca bir jenerasyona hanımcılığı öğretti. Ben de öyleyim. Biz 6 senedir evliyiz. Ben 5 sene önce bıraktım düşünmeyi. Gerek yok ki. Çünkü eşim daha iyisini düşünüyor benim için zaten. Ben mi düşüneceğim artık acıktım mı, uykum mu var?”

Can Bonomo: Evlendikten sonra düşünmeyi bıraktım

OĞLUMA AŞIĞIM!

Oğlu Roman dünyaya gelmeden önce bebek bakımı konusunda panikle araştırmalar yaptığını da anlatan Bonomo şöyle konuştu:

“Roman doğmadan ne varsa okudum. Keşke okumasaydım. Herkesin fikri var. Sağ olsun Öykü meseleyi çok güzel idare etti. ‘Sen sakin ol’ dedi. Sonra her şey 1 yıl içinde oturdu. Oğluma âşığım. Çok komik bir çocuk. Şu an davul çalıyor.”

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#Can Bonomo#Esra Ruşan#Sarp Apak

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