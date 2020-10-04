Camelo Lopez kimdir nereli?
Camelo Lopez magazin gündeminde yer almasının araştırılan isim olmaya başladı. Soner Sarıkabadayı ile çocuk sahibi olmaya hazırlanan Camelo Lopez, 3 Ekim Cumartesi günü nikah masasına oturdu. Peki, Camelo Lopez kimdir nereli? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo, 2017 Nisan ayında Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında ani hava değişimi nedeniyle balon kazası yaşamıştı. Kazadan yaralı olarak kurtulan 2015 yılında Kolombiya'da güzellik yarışmasında Kolombiya güzeli seçilen Madelein Lopez Camelo'nun tedavisi Kapadokya Hastanesi'nde yapılmıştı.
Camelo Lopez ve Soner Sarıkabadayı 3 Ekim 2020 tarihinde dünyaevine girmiştir.
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