Cam tavanlÄ± apartman dairesi... Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ oyuncunun yeni evi

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2019 yÄ±lÄ±nda Kuntay TarÄ±k Evren ile nikah masasÄ±na oturan Fulya Zenginer, 2022 yÄ±lÄ±nda oÄŸlu Milan'Ä± dÃ¼nyaya getirmiÅŸti.

Milan'Ä±n 1 yaÅŸÄ±na gelmesiyle yeni ev arayÄ±ÅŸÄ±na baÅŸlayan Ã¼nlÃ¼ oyuncu aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± buldu.

Zenginer, oÄŸlu ve eÅŸiyle birlikte OrmankÃ¶y'de site iÃ§inde yer alan dairede karar kÄ±ldÄ±.

Oyuncu taÅŸÄ±nma haberini Instagram sayfasÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

"Resmen ta-ÅŸÄ±-nÄ±-yo-ruz ve resmen delilik. Bu kadar az uyuyorken evi paketlemek yeni evi hazÄ±rlamak bilemiyorum dostlar ama heyecanlÄ±yÄ±m da bakalÄ±m neler olacak kahramanlarÄ±mÄ±zÄ± bu serÃ¼vende neler bekliyor? Ä°zleyip gÃ¶receÄŸiz"

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Fulya Zenginer sayfasÄ±nda yeni evinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da yer verdi. BazÄ± emlak sitelerinde 16 milyon 500 TL'den satÄ±ÅŸa sunulan evin geniÅŸ balkonu kadar bir kÄ±smÄ± cam olan tavanÄ± da dikkat Ã§ekti.





HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

Sahne, sinema ve sosyete dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ isimlerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evler her zaman merak konusu olmuÅŸtur. OturduklarÄ± semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her ÅŸey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaralarÄ± var merak edilen...

DOÄžUM Ã–NCESÄ° YENÄ° EV

2020 yÄ±lÄ±nda Arman BÄ±Ã§akÃ§Ä± ile nikah masasÄ±na oturan oyuncu SongÃ¼l Ã–den, ilk bebeÄŸine kavuÅŸmakÂ iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor. KÄ±zÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlayan Ã–den, doÄŸuma gÃ¼nler kala ev deÄŸiÅŸtirdi.Â

Kedilerinin yeni dÃ¼zene alÄ±ÅŸmakta zorlandÄ±ÄŸÄ±ndan bahseden Ã¼nlÃ¼ oyuncu evinden fotoÄŸraflarÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.Â

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HANDE'NÄ°N KALESÄ°

Bir sÃ¼redir iÅŸ insanÄ± Hakan SabancÄ± ile aÅŸk yaÅŸayan oyuncu Hande ErÃ§el, ev halini Instagram sayfasÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

ErÃ§el'in paylaÅŸÄ±mlarÄ± kÄ±sa sÃ¼rede 700 bine yakÄ±n beÄŸeni aldÄ±.

Hande ErÃ§el'in zaman zaman fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve iki kÃ¶peÄŸi ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Beykoz KonaklarÄ±'ndaki evinde toprak tonlarÄ± hakim.

Konforun Ã¶n planda tutulduÄŸu evin duvarlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k tablolar sÃ¼slÃ¼yor.

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Hande ErÃ§el, geÃ§tiÄŸimiz aylarda mutfakta Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Evimin favori kÃ¶ÅŸesinde bir uyanma hikayesi" notuyla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.





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BÃœTÃœN ÅžEHÄ°R AYAKLARININ ALTINDA

Oyuncu Pelin Karahan, yazÄ± eÅŸi ve oÄŸullarÄ± ile birlikte Bodrum'daki evinde karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸtÄ±. Tatiline tam gaz devam eden Karahan, evinden fotoÄŸrafÄ± Instagram sayfasÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

Karahan, Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l Bodrum manzarasÄ±na 'Evim' yazÄ±p 'kalp' emojisi koydu.

ZEKERÄ°YAKÃ–Y'DE LÃœKS VÄ°LLAÂ

2021 ekim ayÄ±nda muhteÅŸem bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle nikah masasÄ±na oturan Ä°do TatlÄ±ses ile Yasemin Åžefkatli, ZekeriyakÃ¶y'deki evlerinin kapÄ±larÄ±nÄ± ilk kez aÃ§tÄ±.

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Ã‡ifti, muhteÅŸem villarÄ±nda ziyaret eden Mert Vidinli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Youtube kanalÄ±nda yayÄ±nladÄ±.

Derya Tuna, Ä°brahim TatlÄ±ses'in ayrÄ±lÄ±rken kendisine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± evlerden biri olan lÃ¼ks villayÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak oÄŸluna verdi.

YeÅŸillikler iÃ§inde yer alan ve kendisine ait bahÃ§esi bulunan villa 4 kattan oluÅŸuyor.

BahÃ§esinde Ã¶zel havuzu ve taÅŸ fÄ±rÄ±nÄ± olan villanÄ±n iÃ§inde Ä°do TatlÄ±ses'in mÃ¼zik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan bir de stÃ¼dyo var.

Â Yasemin Åžefkatli, evin dekorasyonuyla bizzat ilgilendi.

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BahÃ§enin stÃ¼dyo tarafÄ±nda kalan kÄ±smÄ± garaj olarak kullanÄ±lÄ±yor. Ä°do TatlÄ±ses'in gÃ¼nlÃ¼k kullandÄ±ÄŸÄ± otomobillerin yanÄ± sÄ±ra konsere giderken kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§lar da burada yer alÄ±yor.

CAN'IN DOÄžDUÄžU EV

Yaz aylarÄ±nÄ± ailesiyle MuÄŸla'da geÃ§iren Sedef AvcÄ±, oÄŸlu ileÂ birlikte yer aldÄ±klarÄ± fotoÄŸrafÄ± Instagram sayfasÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

Bir arkadaÅŸÄ± Sedef AvcÄ±'ya 'taÅŸÄ±ndÄ±n mÄ±?' diye sordu. BaÅŸka bir arkadaÅŸÄ± ise 'Canâ€™Ä±n doÄŸduÄŸu ev...hatÄ±rladÄ± mÄ±?' yorumunu yaptÄ±.

DOÄžUM Ã–NCESÄ° YENÄ° EV

DaÄŸÄ±lan mÃ¼zik grubu Hepsi'nin Ã¼yelerinden Cemre Kemer, 2020 aralÄ±k ayÄ±nda sevgilisi Emir Medina ile dÃ¼nya evine girmiÅŸti. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l ilk bebeklerini kucaklarÄ±na alan Ã§ift doÄŸum Ã¶ncesi ev deÄŸiÅŸtirdi.





BoÄŸaz manzarasÄ±na hakim apartman dairesine taÅŸÄ±nan Ã§iftten Cemre Kemer, evinden fotoÄŸrafÄ± da sosyal medya hesabÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

YENÄ° MANZARAM BU!



Derya Baykal 26 yÄ±ldÄ±r oturduÄŸu evden taÅŸÄ±ndÄ±.





Baykal, duygularÄ±nÄ± "HayatÄ±mÄ±n 26 senesini gecÌ§irdigÌ†im, cÌ§ocuklarÄ±mÄ±n buÌˆyuÌˆduÌˆgÌ†uÌˆ evimden bir cesaret ayrÄ±ldÄ±m. Eskilere cÌ§ok bagÌ†lanÄ±p, yeniyi yakalayamÄ±yoruz hayat hÄ±zla akarken...Ben kuÌˆcÌ§uÌˆlmeye, hafiflemeye, yuÌˆklerden arÄ±nmaya karar verdim. AlÄ±sÌ§kanlÄ±klardan vazgecÌ§mek kolay degÌ†il, ama cÌ§ok heyecanlÄ± ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklÄ±yorum. DarÄ±sÄ± ve daha iyileri, isteyen herkesin basÌ§Ä±na..." sÃ¶zleriyle dile getirdi.

HER ÅžEY KIZLAR Ä°Ã‡Ä°N

Buse Terim, eÅŸi ve iki kÄ±zÄ±yla birlikte OrtakÃ¶y'de yaÅŸÄ±yor.





Buse Terim, bahÃ§e iÃ§indeki lÃ¼ks villayÄ± tercih etmelerindeki en bÃ¼yÃ¼k etkenin Ã§ocuklarÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. â€œBurayÄ± tercih etmemizdeki en bÃ¼yÃ¼k etken, konum olarak merkezi olmasÄ±ydÄ±. Trafikte zaman harcamak istemediÄŸimden ev ve iÅŸ mesafesinin yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemliydi benim iÃ§in. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±n toprakla iÃ§ iÃ§e bÃ¼yÃ¼yebilecekleri bir ev olmasÄ± iÃ§in bahÃ§eli bir yer istemiÅŸtik"

BOÄžAZ'IN Ä°NCÄ°LERÄ°NDEN



Etel Baler, dokuz yÄ±l Ã¶nce taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ KanlÄ±caâ€™daki Ethem Pertev YalÄ±sÄ±'nda yaÅŸÄ±yor.





TÃ¼m ihtiÅŸamÄ± ile inci gibi sÄ±ralanan yalÄ±lar arasÄ±nda beyaz rengi ile dikkatleri Ã¼zerinde toplayan yalÄ±, BoÄŸaz manzaralÄ±...

ÅžEHÄ°RDEN UZAKTA



KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ile BaÅŸak Dizer 19 Åžubat 2016'da Paris'te nikÃ¢h masasÄ±na oturmuÅŸtu.





Uzun sÃ¼re Bebek'te yaÅŸayan Ã§ift, 4 yÄ±l Ã¶nce Kemer Country'e taÅŸÄ±ndÄ±. 2 kÃ¶pekleri ile birlikte orman evine yerleÅŸen KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ile BaÅŸak Dizer her sabah bu manzaraya uyanÄ±yor...

180 DERECE BOÄžAZ



Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, Ä°stanbul'un en gÃ¼zel manzaralarÄ±ndan birine uyanÄ±yor.Â





Eren, BoÄŸaz'a hakim evinden sÄ±k sÄ±k fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±yor.Â

'BURASI BENÄ°M KALEM'

ÃœnlÃ¼ besteci ve sÃ¶z yazarÄ± Åžehrazat ZekeriyakÃ¶yâ€™de mÃ¼stakil bir villada oturuyor.





Åžehrazat, alabildiÄŸine BoÄŸaz manzaralÄ± evinden kareleri sÄ±k sÄ±k Instagram sayfasÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸÄ±yor. Gece-gÃ¼ndÃ¼z, yaz-kÄ±ÅŸ her sabah Ä°stanbulâ€™un muhteÅŸem manzarasÄ±na uyanan Åžehrazat, 'burasÄ± benim kalem' diyor.

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