Çakal ve Sefo yumruk yumruğa kavga mı etti?

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RAP dünyasının yıldız isimleri Çakal (Emirhan Çakal) ve Sefo’nun (Seyfullah Sağır) önceki gece gittikleri mekânda kavga ettikleri öne sürüldü.

İddiaya göre araları açık olan rap’çiler menajerleriyle gittikleri mekânın lavabosunda karşılaştı. Menajerlerin sözlü atışmasıyla başlayan tartışma kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü.

Güvenliğin müdahale etmesinin ardından dışarı çıkan Sefo ve Çakal konuyu tatlıya bağladı. Ardından Çakal oradan ayrıldı. Sefo ise arkadaşlarıyla geç saatlere kadar eğlendi.

Sefo çıkışta kavga sorularına “Yanlış anlamışsınız. Hiçbir sıkıntı yok” diye yanıt verdi. Rap’çi, muhabirlerin “İçeride yumruklaşma olmuş” sözleri üzerine “Bende sıkıntı yok” diye konuştu.

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Sefo “Siz mi yumruk attınız, karşı taraf iyi mi” sorusuna “Yok atmadım. İyi mi diye karşı tarafa sorun” diye yanıtladı. Sefo’nun rap’çi arkadaşı Ati’nin bacağındaki kan lekesi dikkat çekti. Ati de kavga iddialarını yalanladı.

Olay sonrası açıklama yapan Çakal “Sefo ile benim fiziksel kavgam yok. Sefo ve benim yanımdaki arkadaş grupları arasında çıkan bir kavga. Biz kavga etmişiz gibi yansıtıldı. Ama böyle bir durum olmadı” dedi.

ŞARKI BENZETMESİ ARALARINI AÇTI

İki rap’çi arasındaki gerginliğin sebebinin Sefo’nun “Affettim” şarkısı olduğu iddia edildi. Çakal, “Affetim”i kendi şarkısı “Mahvettim”e benzetince, Sefo sosyal medyada “Salakmışım, Affettim’i Mahvettim’e benzetecek kadar salakmışım” yazarak ünlü rap’çiye gönderme yaptı. Çakal da Sefo’nun bu hamlesine “Birilerinden medet umarak bir yerlere gelmedik” diyerek yanıt verdi.