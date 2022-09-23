Çağan Irmak’tan bir yol hikâyesi

Haberin Devamı

Yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği filmde başlıca rolleri Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu paylaşıyor.

Konuk oyuncu kadrosunda Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez yer alıyor.

“Gülen Gözler” ve “Hababam Sınıfı” gibi Yeşilçam’ın unutulmaz filmleriyle tanınan Sevda Aktolga da uzun aradan sonra bu filmle izleyici karşısına çıkacak. Müziklerini Teoman’ın yaptığı “Sevda Mecburi İstikamet”, kızıyla olan yarım kalmış hikâyesini tamamlamak isteyen ünlü bir oyuncunun çıktığı yolculuğu beyazperdeye taşıyacak. Film, ocak ayında vizyona girecek.