C Takımı gerçek bir hikaye

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◊ “C Takımı” filmiyle beyazperdede yer alacaksınız. Projede sizi cezbeden ne oldu?

- Murat Akkoyunlu: Senaryonun insan ilişkileriyle ilgili olması, bir yandan da macera içermesi ilgimi çekti. Kadrodaki insanlar da çok tatlı. Bu yüzden de yer almayı kabul ettim.

- Toygan Avanoğlu: Samimi iş Murat’ın da dediği gibi. Gerçek bir hikâyeden uyarlanması da ilgimi çekti. Yapımcımız Vahdet Erdoğan’ın başından geçen gerçek bir hikâye.

- Murat Akkoyunlu: Ben tiyatro provasına girecektim hatta, bu iş olunca reddedemedim ve tiyatroyu durdurduk.

- Sera Tokdemir: Senaryosunu aynı zamanda “C Takımı”nın da kadrosunda olan Barış Başar’ın yazdığı ama hikâyesi gerçek olan bir iş. Yapımcımızın lise yıllarında böyle bir arkadaş grubu varmış hâlâ görüşmekte olduğu. Aslında hepimizin hayatında vardır ya böyle hikayeler, o yüzden insanı kendine çekiyor.

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- Murat Akkoyunlu: Hep böyle başarısız bir eğitim öğretim hayatı geçiren bir grup vardır ya, biz de filmde “Bu adamdan bir şey olmaz” dedikleri insanlar topluluğuyuz aslında.

◊ Sizin öğrencilik hayatınız nasıldı?

- Murat Akkoyunlu: Benim derslerim kötüydü.

- Sera Tokdemir: Bütün derslerim iyiydi.

- Murat Akkoyunlu: Sen kolejde okudun hayatım. Bizim gibi devlet okulunda okumadın ki!

- Toygan Avanoğlu: Ben de kolejde okudum.

- Murat Akkoyunlu: Çok özür dilerim, en halk benim o zaman. (Gülüyor)

BİZİM EKİBİN BAŞI SÜREKLİ BELAYA GİRİYOR

◊ Öğrencilik yıllarınızdan bu yana görüştüğünüz böyle bir grubunuz var mı peki?

- Murat Akkoyunlu: Tabii ki var. Mahalle ortamında büyüdüğüm için çocukluk arkadaşlarımla ilkokul, ortaokul ve liseyi birlikte okudum. O zamandan bu yana hâlâ görüşüyoruz. Hepsi Fenerbahçeli. Fenerbahçe maçlarına gidiyoruz toplanıp. Onlar Bursa’dan geliyorlar.

- Toygan Avanoğlu: Benim yok. O yüzden bu filmdeyim.

- Sera Tokdemir: Benim de var. Ayrıca o özlediğimiz mahalle kültürü var bu filmde.

◊ Nasıl rollerle seyirci karşısına çıkıyorsunuz?

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- Toygan Avanoğlu: Karakterin adı Murat ama “Murat 131” diyorlar. Tatlı, iyi niyetli bir adam ama ufak tefek yalanları var. Mesela araba temizlerken “galericiyim” diye etrafı kandıran bir adam. Arkadaşlarıyla alakalı bir konu olduğunda bir araya gelip güçlerini birleştiriyorlar. Murat’ın o yönü beni cezbetti.

◊ Sizin var mıdır pembe yalanlarınız?

- Toygan Avanoğlu: Vardır. Kendimize söylüyoruz genelde ama başkalarına yapmıyoruz.

◊ Sizin rolünüz nedir Sera Hanım?

- Sera Tokdemir: Ben Bıçkın Yağmur’u canlandırıyorum. 6 kişilik C Takımı’nın tek kadın üyesiyim. Yağmur, 5 erkeğin içinde büyüdüğü için onlar gibi olmuş. Sürekli başlarını belaya sokuyor. Zaten onun başlarına açtığı dertle başlıyor film.

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- Murat Akkoyunlu: Evet, Yağmur’un açtığı bir dertle hikâye başlıyor. Ben Süslü İbo’yu oynuyorum. Biraz süsüne püsüne özen gösteren, kadınlarla flörtöz bir durumu olan biri İbo. Taksi şoförlüğü yapıyor ama çakma plakalı taksi şoförü! Bu ekip kolektif yaşayan bir ekip aslında. Tabii ki bir hikâyenin etrafında birleşiyoruz hepimiz ama her karakterin de farklı farklı huyları, yaşantıları var. O ilişki zincirinde hoş şeyler çıktığını düşünüyorum.

- Sera Tokdemir: Ben onlarla oynarken çok gülüyorum, çok komikler. O anlamda da şanslıyım.

ŞARKIMI YİNE AJDA PEKKAN OKUSUN

◊ Sera Hanım, müziğe ağırlık vermeyi düşündüğünüz bir dönem olacak mı?

- Toygan Avanoğlu: İnşallah versin! Sektör olarak rahatlayacağız. Şaka yapıyorum tabii ki. (Gülüyor)

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- Sera Tokdemir: Olmayacak çünkü ben müthiş sesli şarkıcı değilim. “Oyuncu Sera şarkı söylüyor” diye düşünürsek oradaki detoneleri de duyduğunuzda batmaz! Bir iddiam yok. Samsun Demir ile birlikte sesimin rengine uyduğunu düşündüğümüz bir şarkıyı ortak kararla 2-3 senede bir çıkarıyoruz. Ben yazayım, besteleyeyim, sesi güzel olan kim varsa okusun.

◊ Toygan Bey bir röportajınızda “misyonum insanları mutlu etmek” demişisiniz. Peki bu hayatta sizi en çok mutlu eder?

- Toygan Avanoğlu: Son 2.5 yıldır kızımla ilgili şeyler beni mutlu ediyor. Ufak şeylerden mutlu olurum aslında.

◊ Sera Hanım siz de “sektörde yüzünü gülüp kuyunu kazarlar” demişsiniz...

- Sera Tokdemir: Ben negatif cümleleri sevmiyorum. Yapanlar mutlaka vardır bunu, sektör olarak da değerlendirmemek lazım. Başıma böyle bir şey gelmiştir.

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◊ Murat Bey, siz de “son 4 yıldır istediğimiz işleri yapamıyoruz” demişsiniz...

- Murat Akkoyunlu: Pandemiden sonra duraklama oldu tüm dünyada. Öyle olunca 2 sene herkes evinde oturdu. Mesela deprem olunca işler yine durdu. Bu sene kımıldanma var, umarım başımıza bir şey gelmez. Eskiden bir senelik plan yapabiliyorduk şimdi bir ay sonrasını bile hesaplayamayabiliyoruz.

TELEVİZYONDA KOMEDİ YAPMAK ZOR

◊ Son zamanlarda yapılan komedi filmleri arttı. Sebebi nedir sizce?

- Murat Akkoyunlu: Televizyonda olmadığı için sinemada o işlere yüklenilmiş durumda. Çünkü tercih etmiyor televizyonlar komedi projelerini şu anda. Yurtdışına satacakları iş romantik komedi oluyor en fazla. Bizim kültürümüzü yansıtan, çok fazla bizim esprilerimizle bir şey satılamıyor başka ülkelere, o yüzden sinemada kalıyoruz. Bence şu an daha iyi bu durum. Televizyonda 2 saatlik bir komedi işi yapmak zor. Yazarı bulamıyorsun. Bir bölüm yazıyor, sonra ne yazsın ki.

◊ Bireysel projeleriniz neler?

- Murat Avanoğlu: Tiyatro provam başlayacak.

- Sera Tokdemir: Eylülde bir filme daha başlayacağım. Onun dışında söz müzik yapmaya devam ediyorum. Şimdi yeni çıkış yapacak genç bir kardeşim var, sözleri bana müziği Esat Fidan’a ait olan bir şarkı çıkacak.

- Toygan Avanoğlu: Benim “Güldür Güldür» devam ediyor. Turnelerimiz var. Bir de YouTube kanalımı aktif hale getireceğim bu sene. Konuk ağırlayacağım.

- Sera Tokdemir: Geliriz.

- Toygan Avanoğlu: Seni düşünmedim ama neyse!

- Murat Akkoyunlu: Sera gelmezse ben de gelmem!