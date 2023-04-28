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Büyük macera başlıyor

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#Büyük Macera Hazine Peşinde#Ahmet Toklu#Muharrem Türkseven
Büyük macera başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 08:33

Yapımcılığını No23 Prodüksiyon’un yaptığı “Büyük Macera Hazine Peşinde” filminin galası Kanyon’da yapıldı. Bugün beyazperdede izleyiciyle buluşacak Ahmet Toklu imzalı çocuk filminin galasına ünlü isimler de katıldı.

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Bugün vizyona girecek olan “Büyük Macera Hazine Peşinde” filminin galası Kanyon AVM’de yapıldı.

Ahmet Toklu’nun yönetmenliğini üstlendiği filmin yıldızları galaya tam kadro katıldı. Filmi izlemeye gelenler arasında Ceren Benderlioğlu, Berat Efe Parlar, Atılay Uluışık, Tolga Tekin gibi birçok ünlü isim de vardı.

Filmde Bekir karakterine hayat veren Muharrem Türkseven, “Çekim süresinde söz hakkı bizdeydi fakat artık son söz seyircinin. Oyuncuların hepsi birbirinden yetenekli birbirinden eğlenceliydi. Çok güzel bir iş çıkardık” diye konuştu.

Büyük macera başlıyor

Geçen sene nikâh masasına oturan Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu “Büyük Macera Hazine Peşinde”de evli bir çifti canlandırdı. Ünlü oyuncular “Bu film bizim için birçok anlamda bir ilk oldu. Filmde de çiftiz. Çocuğumuz olursa nasıl birisi olacağını anladık” dedi.

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İKİNCİ GALA MALATYA’DA

Filmin yapımcısı Tuğba Tuna, “Deprem felaketi hepimizi etkiledi. Deprem bölgesindeki çocukları unutmamamız gerekiyor. Filmimiz çocukların yaşadığı bu zor günlerde belki bir ışık olur, o yüzden ikinci galamızı Malatya’da yapacağız” dedi.

Büyük macera başlıyor

Emir Ali Doğrul - Berat Efe Parlar - Aysima Veli

 

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#Büyük Macera Hazine Peşinde#Ahmet Toklu#Muharrem Türkseven

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