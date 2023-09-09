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Bütün yazı Bodrum'da bir kulübede geçirdiler... 'Harika bir tatildi'

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#Gökçe Bahadır#Mine Tugay#İrem Derici
Bütün yazı Bodrumda bir kulübede geçirdiler... Harika bir tatildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 13:58

Gökçe Bahadır önceki gün Etiler’de objektife yansıdı. Bir dükkândan kendisi için parfüm satın alan ünlü oyuncu, ayaküstü soruları yanıtladı.

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Yaz aylarını eşi Emir Ersoy’la Bodrum-Kızılağaç’ta kiraladıkları kulübede geçiren Bahadır, mütevazı tatili sorulunca “Harikaydı. Sessiz sakin ve tam kafa dinlemelik bir tatil oldu” dedi. (Behlül AYDIN)

Bütün yazı Bodrumda bir kulübede geçirdiler... Harika bir tatildi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

TEK TAŞIMI KENDİM ALDIM

Özlem Yıldız önceki gün City’s Nişantaşı’ndaydı. Turizmci Mete Vardar’la aşk yaşayan sunucu, tektaş yüzüğüyle dikkat çekti.

Bütün yazı Bodrumda bir kulübede geçirdiler... Harika bir tatildi

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Muhabirler “Yüzük sevgilinizin hediyesi mi?” diye sordu, Özlem Yıldız “Hayır, tektaşımı kendim aldım” diye yanıt verdi.

KIZLAR GÜNÜ

İrem Derici önceki gün Çeşme’deki Yuzu Beach’te kız arkadaşları ile buluştu ve yazın son günlerinin keyfini çıkardı.

Bütün yazı Bodrumda bir kulübede geçirdiler... Harika bir tatildi

Sahilde koyu sohbete dalan Derici, bir taraftan da arkadaşlarına şampanya servisi yaptı. Şarkıcı, sıcaktan bunalınca yeniden suya girdi ve daha sonra şezlonguna geçerek güneşlendi. (Deniz BOY)

KIRMIZI ÇOK YAKIŞMIŞ

Mine Tugay, havuz başındaki karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bütün yazı Bodrumda bir kulübede geçirdiler... Harika bir tatildi

Oyuncu, kucağında köpeği ve kırmızı bikinisiyle pozlar verdi. Tugay’ın fotoğrafı birçok beğeni ve yorum aldı. Tugay’a hayranları “Kırmızı çok yakışmış” dedi.

 

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#Gökçe Bahadır#Mine Tugay#İrem Derici

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