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Buse Varol: Ağzı var dili yok benim kocamın

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#Buse Varol#Alişan#Burak Tektaş
Buse Varol: Ağzı var dili yok benim kocamın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:00

Alişan ve Buse Varol oğulları Burak ile Akmerkez’deydi.

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Uzun süredir bir projede rol almayan Varol, setleri özleyip özlemediği sorulunca “Her senenin başında ben istiyorum, hep bir yerlerden dönüyor. Birkaç tane şehir dışı gelmişti ama çocuklarla mümkün değil” dedi.

Oyuncu, Alişan’ın geçmişte yaptığı “Buse setlerde öpüşemez” açıklaması hatırlatılınca da “Alişan bir şey demez. Ağzı var dili yok kocamın” diyerek güldü.

Buse Varol: Ağzı var dili yok benim kocamın

Alişan ise şu yorumu yaptı: “Eşim evlenmeden önce de oyuncuydu. Benim değil de, onun kendine göre kuralları var. Devam ediyor bu kuralları uygulamaya.”

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#Buse Varol#Alişan#Burak Tektaş

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