Buse Varol: Ağzı var dili yok benim kocamın

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Uzun süredir bir projede rol almayan Varol, setleri özleyip özlemediği sorulunca “Her senenin başında ben istiyorum, hep bir yerlerden dönüyor. Birkaç tane şehir dışı gelmişti ama çocuklarla mümkün değil” dedi.

Oyuncu, Alişan’ın geçmişte yaptığı “Buse setlerde öpüşemez” açıklaması hatırlatılınca da “Alişan bir şey demez. Ağzı var dili yok kocamın” diyerek güldü.

Alişan ise şu yorumu yaptı: “Eşim evlenmeden önce de oyuncuydu. Benim değil de, onun kendine göre kuralları var. Devam ediyor bu kuralları uygulamaya.”