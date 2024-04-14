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Burcu Güneş: Zamanında işlerim engellenmeye çalışıldı

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#Burcu Güneş#Burcu Güneş Fotoğrafları#Serhat Tekin
Burcu Güneş: Zamanında işlerim engellenmeye çalışıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 08:04

Burcu Güneş, Kral Müzik’te gazeteci Serhat Tekin’in sorularını yanıtladı.

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Ünlü şarkıcı, “Bir kadın şarkıcı olarak geriye dönüp baktığında müzik kariyerinizde sizi en çok zorlayan şey ne oldu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Benim en zorlandığım şey, güvendiğim insanların, yardım ettiğim ve en çok yanımda durması gereken sözleşmeli ortaklarımın arkamdan vurması olmuştu. Piyasadan soğutan, ‘Hiç müzik yapmasam da gidip bir sayfiye yerinde yaşasam’ dediğim günler oldu. Projelerimin başka şarkıcılara anlatılması, dinletilmesi, anlattığım kliplerin ve imaj çalışmalarının başkalarına uygulanması, bazı işlerin engellenmeye çalışılması gibi çok fazla şeyle karşılaştım.”

Burcu Güneş: Zamanında işlerim engellenmeye çalışıldı



HİÇ ESTETİĞİM YOK

Burcu Güneş “Hiç estetiğiniz var mı?” sorusuna da “Hayır hiç estetiğim yok. Sadece oyuncuların uyguladığı o hafif botokslardan yaptırıyorum. Bunun haricinde cilt ve saç bakımlarıma çok düzenli gidiyorum. Her şeyde en doğalını kullanmaktan yanayım” cevabını verdi.

 

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#Burcu Güneş#Burcu Güneş Fotoğrafları#Serhat Tekin

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