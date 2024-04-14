Burcu Güneş: Zamanında işlerim engellenmeye çalışıldı

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı, “Bir kadın şarkıcı olarak geriye dönüp baktığında müzik kariyerinizde sizi en çok zorlayan şey ne oldu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Benim en zorlandığım şey, güvendiğim insanların, yardım ettiğim ve en çok yanımda durması gereken sözleşmeli ortaklarımın arkamdan vurması olmuştu. Piyasadan soğutan, ‘Hiç müzik yapmasam da gidip bir sayfiye yerinde yaşasam’ dediğim günler oldu. Projelerimin başka şarkıcılara anlatılması, dinletilmesi, anlattığım kliplerin ve imaj çalışmalarının başkalarına uygulanması, bazı işlerin engellenmeye çalışılması gibi çok fazla şeyle karşılaştım.”