Burcu Esmersoy evleniyor... 3 gün 3 gece düğün!

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Çift, güney İtalya’nın Puglia bölgesinde yer alan ultra lüks otel Borgo Egnazia’da 1-4 Eylül tarihleri arasında 3 gün 3 gece sürecek düğünle evlenecek.

Burcu Esmersoy, bir buçuk yıldır birlikte olduğu sevgilisinden evlenme teklifini de İtalya’da almıştı.

Üçüncü evliliğini yapacak olan ünlü sunucu, düğünün İtalya’da olabilmesi için de uzun zamandır otelden gün bekliyordu.

Otel, dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının tatil adresi olarak biliniyor.

Esmersoy, daha önce şu açıklamayı yapmıştı: “İtalya’da bir otele düğüne gitmiş, mekânı çok beğenmiştim. ‘Burada mı evlensek’ dedim. Otel uzun süre doluydu. Biz de ‘Düğününü iptal eden olursa haber verin’ dedik.”

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UÇAKTA BAŞLAYAN AŞK

Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini Ceyda Düvenci'ye anlatmıştı: "Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum"