Burak Özçivit 1ay önce Moskova'daki salondaydı

Haberin Devamı

20 Şubat’taki etkinlikte yaklaşık 7 bin Rus hayranıyla bir araya gelen ünlü aktör, kanlı terör saldırısı sonrası duygularını dile getirdi:



“Moskova’da saldırı yaşanılan salonda bir ay önce Rus hayranlarımla bir söyleşi de buluşmuştuk. Saldırıyı duyduğum an çok üzüldüm ve masum insanların öldürülmesi beni çok etkiledi. Rus halkının başı sağ olsun.”



Hayat pamuk ipliğine bağlı



Özçivit’le birlikte etkinliğe katılan gazeteci Faik Erdemli de “Crocus City Hall’e gelen konuklar salona alınmadan önce güvenlik kontrolünden geçirildi. Söyleşi bittikten sonra da Burak Özçivit hayranlarıyla fotoğraf çektirdi” diye konuştu. Erdemli sözlerini şöyle sürdürdü:



“O gün o sahnede olan Burak Özçivit ve söyleşiyi izleyen ben, insan hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha anladık.”