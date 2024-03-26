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Burak Özçivit 1ay önce Moskova'daki salondaydı

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#Burak Özçivit#Moskova#Crocus City Hall
Burak Özçivit 1ay önce Moskovadaki salondaydı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 07:39

RUSYA’nın başkenti Moskova’da bulunan Crocus Belediye Binası’ndaki Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı saldırı düzenlendi ve 143 kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği konser salonuyla ilgili bir detay dikkat çekti. Burak Özçivit’in geçtiğimiz ay ‘Türk Dizi Müzikleri’ adlı etkinlik için aynı salonda Rus hayranlarıyla buluştuğu ortaya çıktı.

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 20 Şubat’taki etkinlikte yaklaşık 7 bin Rus hayranıyla bir araya gelen ünlü aktör, kanlı terör saldırısı sonrası duygularını dile getirdi:

Moskova’da saldırı yaşanılan salonda bir ay önce Rus hayranlarımla bir söyleşi de buluşmuştuk. Saldırıyı duyduğum an çok üzüldüm ve masum insanların öldürülmesi beni çok etkiledi. Rus halkının başı sağ olsun.”

Hayat pamuk ipliğine bağlı

Özçivit’le birlikte etkinliğe katılan gazeteci Faik Erdemli de “Crocus City Hall’e gelen konuklar salona alınmadan önce güvenlik kontrolünden geçirildi. Söyleşi bittikten sonra da Burak Özçivit hayranlarıyla fotoğraf çektirdi” diye konuştu. Erdemli sözlerini şöyle sürdürdü:

“O gün o sahnede olan Burak Özçivit ve söyleşiyi izleyen ben, insan hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha anladık.”

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#Burak Özçivit#Moskova#Crocus City Hall

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