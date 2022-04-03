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Burak Kut: Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu

#Burak Kut#Kemal Sunal#Müzik
Burak Kut: Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu

90’lı yıllarda pop müzik dünyasında fırtınalar estiren Burak Kut, ilk çıkış yaptığı dönem yaşadıklarını anlattı: “Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu. Para makinesi gibiydim.”

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LOŞ Sohbet adlı YouTube programına konuk olan Burak Kut, şöhrete kavuştuğu 90’lı yıllarda yaşadıklarından bahsetti: “Bugünkü aklımın 22 yaşındayken olmasını isterdim. Bu yönetim zafiyetiyle, insan sarraflığıyla ilgili. Kendimi savunmasız hissediyordum o zamanlar. Şimdi tabii daha güçlü hissediyorum ama bunun nedeni de o zaman yaşadığım çalkantılar. Şimdi bir şey var içimde; ikinci raunt. Çünkü yapmam gerekeni tam olarak yapmadım. Suçlu benim, kabul ediyorum. Çok tutkulu dinleyicilerim var ve bana kızıyorlar. En çok içimi yakan mevzu odur. Yoksa kariyer, sektör, benim için ne demişler hiç önemli değil.”

Burak Kut: Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK
90’larda para makinesi olarak görüldüğünü de anlatan Kut, yıllar sonra sevenleri istediği için müziğe odaklanacağını açıkladı: “Ben okumaya meraklı, nota karıştıran bir adamken, tüketim toplumunun en gözde malzemelerinden biri oldum. Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu. Para makinesi gibiydim. E bir durayım değil mi ben? Kitap okuyayım, aşkımı yaşayayım. Asla durdurmadılar. Altın yumurtlayan tavuğu kesmek olurdu çünkü o. Ben sevenlerime borçlu hissediyorum kendimi.”
Burak Kut: Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu

KEMAL SUNAL
HAYRANIYIM
Kemal Sunal hayranı olduğunu söyleyen Burak Kut, merhum sanatçıyla karşılaşma hikâyesini de anlattı: “Onların Hisar’da kahvesi vardı.
Burak Kut: Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu

Kadir İnanır gibi üstatlar gelirdi. Bir gün Kemal Sunal’ı gördüm. Bana ‘Medya dünyası böyledir. Seni alırlar, güzel bir parça olarak kıyma makinesine koyarlar, her yerini kullanırlar’ dedi. O yaklaşımını gayet iyi anlamıştım.”

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#Burak Kut#Kemal Sunal#Müzik

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