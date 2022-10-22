Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

'Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz'

Güncelleme Tarihi:

#Ünlülerin Asıl Meslekleri#Ebru Polat#Kenan İmirzalıoğlu
Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 11:25

Ünlü şarkıcı 15 yıl aradan sonra mesleğine geri dönüyor

Haberin Devamı

Şarkıcı Ebru Polat, ara verdiği avukatlık mesleğine geri dönme kararı aldı. Polat, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Önümüzdeki hafta itibarıyla 'avukat hanım' diyeceksiniz. 15 yıl sonra mesleğe dönüş"

Ebru Polat,İstanbul Barosu'nda çektiği fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı. 

Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz

ÜNLÜ İSİMLERİN ASIL MESLEKLERİ ŞAŞIRTTI!

Özellikle yeni nesil ünlüler genellikle konservatuvar mezunu... Yani yaptıkları işin eğitimini alıyorlar. Ama aralarından bazıları bu eğitimleri almadığı halde farklı alanlarda üne kavuştular. İşte o ünlüler ve asıl meslekleri...

Yaşar

Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz


Meşhur şarkıcı, ünlü olmadan önce bir dönem turist rehberliği yaptı.

Haberin Devamı

Ferhat Göçer

Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz


Ünlü şarkıcının asıl mesleği doktorluk. Aynı zamanda konservatuvarın şan bölümünden eğitim aldı.

 

Can Yaman

Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz


Yedi Tepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Can Yaman'ın asıl mesleği avukatlık... Mesleğine devam ederken 'Gönül İşleri'ndeki Bedir rolü için kendisine teklif geldi. Böylece oyunculuk kariyeri başlamış oldu.

 

Hande Yener

Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz


Ünlü şarkıcı tezgahtarlık yapıyordu. Bir gün çalıştığı dükkana Sezen Aksu girince tüm hayatı değişti.

Buğra Gülsoy

Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz


Asıl mesleği mimar. Gülsoy, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun.

Haberin Devamı

Kenan İmirzalıoğlu

Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz


Kenan İmirzalıoğlu, ünlü olmasaydı belki de bir akademisyen olurdu. Başarılı isim Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümü mezunu.

Serdar Ortaç

Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz


Babasının da isteğiyle tornacılık yapıyordu.

Tuba Büyüküstün

Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz


Asıl mesleği dekor ve sahne tasarımcılığı.

Deniz Seki

Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz


Deniz Seki eskiden güzellik uzmanıydı.

Davut Güloğlu

Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz


Davut Güloğlu, Rize Belediye Spor'da futbolcuydu.

Nuri Alço

Haberin Devamı

Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz


Ünlü olmadan önce bankacılık ve ilaç mümessilliği yapıyordu.

İbrahim Tatlıses

Bundan sonra avukat hanım diyeceksiniz


Ünlü olmadan önce inşaat işçiliği yapan Tatlıses, inşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ünlülerin Asıl Meslekleri#Ebru Polat#Kenan İmirzalıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum?

#Evlilik
Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden ayrılamıyorum?

#Evlilik
Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

Şimdi yola çıkma vakti: Sonbaharın keyifli aktiviteleri | 12 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss