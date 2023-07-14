×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çiçek Deniz#Furkan Andıç#Mert Yazıcıoğlu
Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 13:29

Taro Emir Tekin'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Haberin Devamı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 2017 yılında Furkan Andıç ile aşk yaşamaya başlamış ve çiftin ilişkisi 1 yıl sürmüştü.

Ayrılığın ardından Furkan Andıç, Dilan Çiçek Deniz'in arkadaşı Aybüke Pusat ile yeni bir aşka yelken açtı.

Dilan Çiçek Deniz ise İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ilişki yaşadı. Evlilik hazırlığı yapan Deniz'in bu birlikteliği de mutlu sonla bitmedi.

Dilan Çiçek Deniz'in yalnızlığı Mert Yazıcıoğlu'nun hayatına girmesiyle son buldu.

Ünlü isimler geçtiğimiz günbir markanın Bodrum'da düzenlenen partisinde bir araya geldi.

Taro Emir Tekin, etkinlikten fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz'in küs olduğu Aybüke Pusat, eski sevgilisi Furkan Andıç ve yeni aşkı Mert Yazıcıoğlu'nun aynı karede yer aldığı fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Haberin Devamı

Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilan Çiçek Deniz#Furkan Andıç#Mert Yazıcıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Güzel bir cilt için ‘Skin Food’ formülü... ‘Buzdolabınızdaki gıdalar banyonuzdaki ürünler kadar etkili’

Güzel bir cilt için ‘Skin Food’ formülü... ‘Buzdolabınızdaki gıdalar banyonuzdaki ürünler kadar etkili’

#Sağlık
‘Çöp ev’ olarak bilinen istifçiliğin arkasında ne var ‘Hayatınızı yaşayamayacağınız bir noktaya ulaşıyorsunuz’

‘Çöp ev’ olarak bilinen istifçiliğin arkasında ne var? ‘Hayatınızı yaşayamayacağınız bir noktaya ulaşıyorsunuz’

#İstifçilik
2023te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

2023'te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

#İnflamasyon