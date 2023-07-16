Bu fotoğraf aşkı bitirdi

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MERT Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile ayrıldıktan kısa süre sonra Dilan Çiçek Deniz’le yeni bir aşka yelken açtı. Ancak ilişki uzun sürmedi. Deniz, 5 aydır süren ilişkisini bitirdi. Ayrılık sebebinin ise Mert Yazıcıoğlu’nun Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Furkan Andıç’la aynı kareye girmesi olduğu öğrenildi.



İddiaya göre; ilişkileri boyunca sürekli Afra Saraçoğlu’nun adının kendileriyle anılmasından rahatsız olan Dilan Çiçek Deniz, bir süredir Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisinde mutsuzdu. Ünlü oyuncu için bardağı taşıran son damla ise Mert Yazıcıoğlu ve Furkan Andıç’ın sosyal medyada gündem yaratan fotoğrafı oldu.Mert Yazıcıoğlu tatilde Furkan Andıç ve Andıç’ın yeni sevgilisi Aybüke Pusat’la aynı kareye girdi. Bu fotoğraf “Eskisi ve yenisi aynı karede” sözleriyle sosyal medyaya düştü. Dilan Çiçek Deniz de bu haberlerin ardından ilişkiyi bitirdi.