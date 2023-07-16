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Bu fotoğraf aşkı bitirdi

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#Dilan Çiçek Deniz#Mert Yazıcıoğlu#Furkan Andıç
Bu fotoğraf aşkı bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 07:00

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu aşkı sadece 5 ay sürdü. Bir süredir fikir ayrılığı yaşayan çifti sona getiren Mert Yazıcıoğlu’nun Furkan Andıç’la aynı kareye girmesi oldu. Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisiyle aynı kareye giren Yazıcıoğlu’yla ilişkisini bitirip ünlü oyuncuyu sosyal medyasından sildi.

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MERT Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile ayrıldıktan kısa süre sonra Dilan Çiçek Deniz’le yeni bir aşka yelken açtı. Ancak ilişki uzun sürmedi. Deniz, 5 aydır süren ilişkisini bitirdi. Ayrılık sebebinin ise Mert Yazıcıoğlu’nun Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Furkan Andıç’la aynı kareye girmesi olduğu öğrenildi.

Bu fotoğraf aşkı bitirdi


SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İddiaya göre; ilişkileri boyunca sürekli Afra Saraçoğlu’nun adının kendileriyle anılmasından rahatsız olan Dilan Çiçek Deniz, bir süredir Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisinde mutsuzdu. Ünlü oyuncu için bardağı taşıran son damla ise Mert Yazıcıoğlu ve Furkan Andıç’ın sosyal medyada gündem yaratan fotoğrafı oldu.
Bu fotoğraf aşkı bitirdi

Mert Yazıcıoğlu tatilde Furkan Andıç ve Andıç’ın yeni sevgilisi Aybüke Pusat’la aynı kareye girdi. Bu fotoğraf “Eskisi ve yenisi aynı karede” sözleriyle sosyal medyaya düştü. Dilan Çiçek Deniz de bu haberlerin ardından ilişkiyi bitirdi.
Bu fotoğraf aşkı bitirdi



 

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#Dilan Çiçek Deniz#Mert Yazıcıoğlu#Furkan Andıç

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