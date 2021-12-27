BTS korona mı oldu? Ünlü grup için üzücü haber

Haberin Devamı

BTS'nin koronavirüse yakalandığı hususu, yedi üyesi bulunan grupta dün söz yazarı ve sanatçı Suga’nın Covid-19 testi pozitif çıkması ile bazı endişeler yaşanmıştı.

Şirket, grubun üç üyesinin de geçtiğimiz ağustos ayında Covid-19’a karşı ikinci doz aşılarını yaptırdığını açıklarken, RM’nin semptom göstermediğini, Jin’in ise hafif semptomları olduğunu aktardı. Şirket ayrıca, Jin ve RM'nin Güney Kore'ye döndükten sonra diğer grup üyeleriyle herhangi bir teması olmadığını belirtti.

Gruptaki söz konusu Covid-19 vakaları, grubun 2019’dan bu yana ABD’de verdikleri ilk konserin ardından Güney Kore’ye dönmeleri ile tespit edildi. Güney Kore’ye dönüşte gruba yapılan ilk testlerin ise negatif çıktığı ifade edildi.