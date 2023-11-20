Broadway’in Türk kraliçesi: Ayça Varlıer

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YIL SONUNA KADAR SAHNEDE

2 yıl önce kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere ABD’ye yerleşen Ayça Varlıer, New York’ta Broadway müzikali “Swan Lake Rock Opera”da başrol üstlendi. Ünlü oyuncu, Triad Theater’da sahnelenen müzikalde Kraliçe Sherdanell rolünü canlandırıyor. Ayça Varlıer, yıl sonuna kadar müzikalde yer alacak.

HEYECANLI VE GURURLU

Ayça Varlıer Amerika’da yakaladığı büyük başarıyı şu sözlerle anlattı: “Son derece heyecanlı ve gururluyum. İki yılımı aldı bu sahneye çıkmak. Bu başarının ardında alın teri ve çok çalışmak var.” Sanatçı, müzikal dışında aynı zamanda iki sinema filminde de rol alarak kariyerini farklı alanlarda sürdürüyor.

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