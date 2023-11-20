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Broadway’in Türk kraliçesi: Ayça Varlıer

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#Ayça Varlıer#Broadway Müzikali#Swan Lake Rock Opera
Broadway’in Türk kraliçesi: Ayça Varlıer
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 08:49

Ayça Varlıer, Broadway müzikali “Swan Lake Rock Opera”da rol alıyor. Oyuncu, Triad Theater’da sahnelenen müzikalde Kraliçe Sherdanell rolünü canlandırıyor.

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YIL SONUNA KADAR SAHNEDE

2 yıl önce kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere ABD’ye yerleşen Ayça Varlıer, New York’ta Broadway müzikaliSwan Lake Rock Opera”da başrol üstlendi. Ünlü oyuncu, Triad Theater’da sahnelenen müzikalde Kraliçe Sherdanell rolünü canlandırıyor. Ayça Varlıer, yıl sonuna kadar müzikalde yer alacak.

Broadway’in Türk kraliçesi: Ayça Varlıer

HEYECANLI VE GURURLU

Ayça Varlıer Amerika’da yakaladığı büyük başarıyı şu sözlerle anlattı: “Son derece heyecanlı ve gururluyum. İki yılımı aldı bu sahneye çıkmak. Bu başarının ardında alın teri ve çok çalışmak var.” Sanatçı, müzikal dışında aynı zamanda iki sinema filminde de rol alarak kariyerini farklı alanlarda sürdürüyor.

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Broadway’in Türk kraliçesi: Ayça Varlıer

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#Ayça Varlıer#Broadway Müzikali#Swan Lake Rock Opera

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