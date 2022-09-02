Broadway’den İstanbul’a

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‘YAPARSIN ŞEKERİM’



Semiramis Pekkan’ın onur konuğu olacağı proje için önceki gün basın toplantısı düzenlendi. Haldun Dormen, “Çok büyük bir proje. Ortaya güzel bir iş çıkacağına inanıyorum” dedi. Semiramis Pekkan ise “Benim için harika bir tecrübe olacak, çünkü Haldun Bey’le ilk kez aynı sahneyi paylaşacağız” diye konuştu. Basın mensuplarının “Şarkı da söyleyecek misiniz” sorusuna Pekkan, “Evet yıllar sonra ilk kez şarkı söyleyeceğim. Haldun bey bana ‘Yaparsın şekerim!’ dedi. Bu üçüncü oldu, bakalım nereye gidiyoruz” diye yanıt verdi.

Projede Asuman Dabak, Burak Sevinç, Canan Ergüder, Emre Altuğ, Emrah Eren, Ethel Mulinas, Lilya İrem Salman, Nilsu Berfin Aktaş, Pelin Akil, Pelin Karahan ve Pelin Uluksar gibi ünlü oyuncular rol alacak.