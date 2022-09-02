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Broadway’den İstanbul’a

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#Broadway’Den İstanbul’A Müzikaller#Haldun Dormen#Semiramis Pekkan
Broadway’den İstanbul’a
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 07:51

2006 ve 2017 yıllarında büyük ilgi gören “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesi “Haldun Dormen Yönetiyor-Senfonik” başlığıyla Maximum Uniq Açıkhava’da yeniden seyirciyle buluşacak...

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‘YAPARSIN ŞEKERİM’  

Semiramis Pekkan’ın onur konuğu olacağı proje için önceki gün basın toplantısı düzenlendi. Haldun Dormen, “Çok büyük bir proje. Ortaya güzel bir iş çıkacağına inanıyorum” dedi. Semiramis Pekkan ise “Benim için harika bir tecrübe olacak, çünkü Haldun Bey’le ilk kez aynı sahneyi paylaşacağız” diye konuştu. Basın mensuplarının “Şarkı da söyleyecek misiniz” sorusuna Pekkan, “Evet yıllar sonra ilk kez şarkı söyleyeceğim. Haldun bey bana ‘Yaparsın şekerim!’ dedi. Bu üçüncü oldu, bakalım nereye gidiyoruz” diye yanıt verdi.

Broadway’den İstanbul’a

Projede Asuman Dabak, Burak Sevinç, Canan Ergüder, Emre Altuğ, Emrah Eren, Ethel Mulinas, Lilya İrem Salman, Nilsu Berfin Aktaş, Pelin Akil, Pelin Karahan ve Pelin Uluksar gibi ünlü oyuncular rol alacak.

 

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#Broadway’Den İstanbul’A Müzikaller#Haldun Dormen#Semiramis Pekkan

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