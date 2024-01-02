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Boşansalar da beraberler... Aile saadeti!

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#Aşkın Nur Yengi#Haluk Bilginer#Nazlı Bilginer
Boşansalar da beraberler... Aile saadeti
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 09:06

Aşkın Nur Yengi yeni yılı Kıbrıs’ta sahnede karşıladı. Gecenin özel konukları; Haluk Bilginer ve Nazlı Bilginer’di.

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Aşkın Nur Yengi yılbaşı gecesi Girne’deki Lord’s Palace Hotel’de sahneye çıktı.

Performansı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, “2023 çok iyi geçmedi bizim için, kötü anılarımız var. İnşallah 2024 ülkemiz ve tüm dünya için muhteşem olur. Aynı zamanda sağlıklı ve barış içinde geçen bir yıl olsun” dedi.

Boşansalar da beraberler... Aile saadeti

KİMSEYİ TANIMADIM BEN SENDEN DAHA GÜZEL

Aşkın Nur Yengi’yi, boşandıktan yıllar sonra yeniden bir araya geldiği Haluk Bilginer ile kızları Nazlı da gecede yalnız bırakmadı.

Sahneye de çıkan Haluk Bilginer, Cem Karaca şarkıları seslendirdi. Yengi ve Bilginer, Duman grubunun “Senden Daha Güzel” şarkısında da düet yaptı.

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Boşansalar da beraberler... Aile saadeti

Haluk Bilginer ve kızı Nazlı, gece boyunca Aşkın Nur Yengi’nin videolarını çekti.

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#Aşkın Nur Yengi#Haluk Bilginer#Nazlı Bilginer

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