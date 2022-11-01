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'Boşanmaktan vazgeçtik'

Güncelleme Tarihi:

#Burcu Binici#Burcu Kıratlı#Berkay
Boşanmaktan vazgeçtik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 11:42

Berkay önceki akşam Gergedan Yapım organizasyonuyla Harbiye’de konser verdi. Berkay’ı dinleyenler arasında Burcu Binici ve Burcu Kıratlı da vardı.

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Eylül ayında evlendiği Tankurt Manas’la boşanmaktan vazgeçtiklerini açıklayan Binici, “Ailelerimiz bir araya geldi, barışma kararı aldık” dedi. (Sayit DURMAZ)

Boşanmaktan vazgeçtik

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

OLDU MU ŞİMDİ?

Oyuncu Orhan Aydın, önceki gece genç sevgilisiyle Asmalımescit’te görüntülendi.

Boşanmaktan vazgeçtik

Corridor adlı mekândan çıkarken objektife yansıyan ikili, görüntülendiklerini fark edince şaşırdı. 75 yaşındaki oyuncu, muhabirlere tepki gösterdi.
“Beni neden çekiyorsunuz? Oldu mu şimdi!” diyen Orhan Aydın ile kız arkadaşı, fotoğrafları çekilirken farklı taraflara yöneldi. (Sayit DURMAZ)

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HASTA ZİYARETİ

Kenan Doğulu önceki gün Ulus’taki bir hastaneye girerken görüntülendi.

Boşanmaktan vazgeçtik

Muhabirleri selamlayan şarkıcı, sağlık durumu sorulunca “Ben gayet sağlıklıyım. Yakın bir arkadaşıma hasta ziyaretine geldim” dedi. ◊ Behlül AYDIN

YİNE SETTE YİNE HAMİLE

4 yaşındaki oğlu Toprak Can’a hamileliğinde bir dizide rol alan Derya Şen, ikinci hamileliğini de sette geçiriyor.

Boşanmaktan vazgeçtik

4 aylık hamile olan oyuncu, bu kez bir film serisinde rol alıyor. Şen, “Bu iki proje bebeğimin kısmeti oldu” dedi. Çekimleri Çatalca’da yapılan korku türündeki “Zuhruf Saye” ve “Kara Anne” filmlerinin ekibi geçen gün havuz başında düzenlenen partiyle keyifli saatler yaşadı.

KONSERDE ELEKTRİK GİDİNCE

Son dönemin popüler şarkıcılarından Melek Mosso, 29 Ekim’de Antalya’da konser verdi.

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Boşanmaktan vazgeçtik

Döşemealtı meydanında gerçekleşen konser yoğun ilgi gördü. Bir ara sahnede elektrikler gidince, Melek Mosso konserine çıplak sesle şarkılar söyleyerek devam etti.

HOLLANDA'DA ONUR ÖDÜLÜ

Hollanda’da her yıl yapılan Altın Lale Ödül Töreni ve Cumhuriyet Balosu, bu yıl Lahey şehrinde gerçekleşti.

Boşanmaktan vazgeçtik

Etkinliğe Yonca Evcimik de katıldı. 7. Altın Lale Ödül Töreni’nde onur ödülü alan sanatçı, “Bu özel günde hem Cumhuriyet Balosu’nda yer almaktan hem de ödülle onurlandırılmaktan gurur duydum” dedi.

BOLU'DA BAYRAM

Burcu Güneş, Bolu’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahneye çıktı.

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Boşanmaktan vazgeçtik

Bolu’da 5 derece soğukta konser veren Burcu Güneş’i yaklaşık 30 bin kişi izledi. Sahneye Pınar Kerimoğlu tasarımı kırmızı bir elbiseyle çıkan şarkıcı, geceye “10. Yıl Marşı” ile başladı.

 

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#Burcu Binici#Burcu Kıratlı#Berkay

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