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Müzisyen Bora Gencer icralık oldu

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#Bora Gencerler#Galatasaray Spor Kulübü#GS Spor Kulübü Derneği
Müzisyen Bora Gencer icralık oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 08:31

Galatasaray Spor Kulübü Derneği, ‘Yüzensaray’ projesiyle ilgili bir gemi alımı için anlaşmazlık yaşadığı müzisyen Bora Gencer ile icralık oldu.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Galatasaray, İstanbul Limanı’na kayıtlı ‘Şehit Karaoğlanoğlu’ isimli gemi için 10 yıl önce Gencer ile bir sözleşme yaptı. Gemi, sanatçı tarafından işletilecekti.

Karşı dava açtı

İddiaya göre Gencer ile GS Spor Kulübü Derneği anlaşamadı. Kulüp, ödediği 250 bin liranın iadesi için müzisyen hakkında icra takibi başlattı.

Bora Gencer’in itirazı üzerine takip durunca kulüp bu defa ‘itirazın iptali’ istemli dava açtı.

Müzisyen Bora Gencer icralık oldu

Galatasaray’ın 250 bin lirayı kendisine teminat senedi olarak imzalattığını iddia eden müzisyen ise, “Kulüp sanki nakit borç vermiş gibi işlem yapıyor. Ben itiraz edince takip durdu. Kulüp, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği için gemi faaliyete geçmedi. Zarara uğradım” diyerek 110 bin liralık karşı dava açtı.

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Mahkeme, Bora Gencer’in eski eşi Hülya Gencer’in bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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#Bora Gencerler#Galatasaray Spor Kulübü#GS Spor Kulübü Derneği

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