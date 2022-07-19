Boğaz'da caz büyüsü

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Türkiye’nin en güçlü seslerinden ve müzisyenlerinden Fatih Erkoç ile ülkemizin önde gelen piyanistlerinden Kerem Görsev ve grubu Kerem Görsev Trio Kuruçeşme Açıkhava’da caz müzik tutkunlarını büyüledi. Birlikte hayata geçirdikleri “The Lady From İstanbul” isimli albümlerinden klasikleri seslendiren ikili zengin repertuarlarıyla müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Caz müziğin usta sesi Fatih Erkoç’un hayran bırakan yorumlarına piyanoda Kerem Görsev, davulda Ferid Odman, kontrbasta Volkan Hürsever enstrümantal şovlarıyla eşlik etti.



Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Fatih Erkoç “Çok güzel bir mekan, geçen sene de burada çaldık. Atmosfer İstanbul’un en güzel yerlerinden biri ama sadece manzara değil buraya gelen insanlarda herhâlde bu yıl da öyle olmuştur, geçen sene de burayı doldurmuşlardı. Demek ki bizi seviyorlar biz de onları seviyoruz. Cazın büyüsünü birlikte paylaşmaya çalışıyoruz.” sözleriyle heyecanını paylaştı. Erkoç, birlikte sahne alacağı müzisyen dostuna “Kerem Görsev piyanistliğinin yanı sıra Türkiye’ye cazı sevdiren önemli isimlerden biridir. Çok istikrarlı bir şekilde bu caz piyanistliğini ve kalitesini sürdürüyor. Onun için de cazı ve kaliteli müziği halka sevdirdiğimiz için çok mutluyuz.” sözleriyle övgüler yağdırdı.

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