Boğaz'da bebek kutlaması

Haberin Devamı

Bebek’te yat kiralayarak İstanbul Boğazı’na açılan çift, “İlk yılımızı Amsterdam’da kutlamıştık. O gün de üzerimizde gelinlik ve damatlık vardı. Yine bir nikâh tazeler gibiyiz, aynı şekilde olmak istedik” dedi.



Çiftin, bebek beklediği öğrenildi. Oyuncu Metin Yıldız , eşi ile heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Bu yılı geçtiğimiz yıldan ayıran bir özellik var. Geçtiğimiz yıl 2 kişiydik, artık 3. Fotoğrafta her ne kadar belli olmasa da bebeğimiz olacak. O yüzden ayrı bir mutluluk var üzerimizde.” Sayit DURMAZ

VALE İLE TAVLA OYNADI

Hülya Avşar önceki gün Yeniköy’deki bir mekânın çıkışında objektiflere yansıdı. Sanatçı, arabasını almak yerine vale ile oturup tavla oynadı.



Haberin Devamı

Avşar’ın keyifli anları dikkat çekti. Sanatçının tavla oynadığı sırasında ortamda kahkahalar bir an bile durmak bilmedi. Hülya Avşar, oyunun sonunda vale görevlisini 5-4 yendi. Sanatçı, oyunu kazandığı için oldukça mutlu olduğunu söyledi.

ALKIŞLARI TÜRKİYE İÇİN ALIYORUM

MURAT Karahan, Hülya Koçyiğit’in bugün TRT 2’de yayınlanan ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu.



Haberin Devamı

Türkiye’yi dünyanın pek çok ülkesindeki ünlü operalarda başarıyla temsil eden tenor, “Yurtdışında sahneye çıktığımda tarifi imkânsız bir duygu yaşıyorum. Bir Türk sanatçı olarak insanlar sizi ayakta alkışlıyor. Bu alkışları kişisel algılamıyorum. Alkışları Türkiye için alıyorum. Ülkenin pozitif görünürlüğünü sağlamak parayla satın alınamayacak bir şey” açıklamasını yaptı. Karahan, insanların operaya karşı ön yargılarının olduğunu söyledi: “Mutlaka herkesin hayatta bir kere opera temsilini izlemesini çok isterim. Opera dünyanın en zengin sanatı ama zenginlerin sanatı değil. Ne kadar çok opera izleyicisi kazandırabilirsek o kadar büyük bir başarı.”

ÖDÜLLÜ ROLÜYLE TİYATROYA DÖNDÜ

TEVE2’nin sevilen yarışma programı “Kelime Oyunu”nun sunucusu İbrahim Selim, kendisine 2016’da Afife Tiyatro Ödülleri’nde “yılın en başarılı erkek oyuncusu” ödülünü kazandıran Dave rolüyle yeniden sahnede olmaya hazırlanıyor.



Selim, tek kişilik “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” ile şubat ayında tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Yapımını IdPro’nun, uygulayıcı yapımcılığını Omnia Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Serkan Salihoğlu’nun yaptığı, Nick Hornby’nin eserinden Melisa Kesmez’in çevirdiği oyun, 5 Şubat’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak. “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı”, 24 Şubat’ta ise Londra Shaw Theatre’da sahnelenecek.