Boğaz'da anlamlı gece... Uğur Aslan ve Antakya Medeniyetler Korosu aynı sahnede

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DEMİRÖREN Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Uğur Aslan ve Antakya Medeniyetler Korosu sahneye çıktı. Aslan ile koronun şefi Yılmaz Özfırat, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özfırat, “Bu akşam farklı bir heyecanımız var. Uğur Aslan’ın başlattığı projeyle deprem bölgelerine su arıtma üniteleri alınacak. Konserde deprem gerçeğini de anlatmak istiyoruz” diye konuştu. Projeye değinen Aslan da “Su çok temel bir ihtiyaç. Taşınabilir sular deprem bölgeleri için çok sıkıntı. Ömür boyu sürecek, sürdürülebilir bir şey istiyoruz. Su filtre cihazlarının artması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

DUYGU SELİ



Konserin ilk bölümünde sahne Antakya Medeniyetler Korosu’nundu. 6 Şubat depreminin meydana geldiği 04.17 saatinin perdeye yansıtılmasıyla başlayan gece, ilk dakikalardan itibaren dinleyicileri duygulandırdı. 46 kişilik ekip, türküler, uzun havalar ve günümüzün sevilen şarkılarını seslendirdi. Depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı voleybolcuları “Mağusa Limanı” türküsüyle anan ekip, hüzün dolu performansıyla dinleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Konserin ikinci yarısında Uğur Aslan sahneye çıktı. Şarkılarını Antakya Medeniyetler Korosu eşliğinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına seslendiren Aslan, alkış yağmuruna tutuldu.