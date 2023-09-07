×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Boğaz'da anlamlı gece... Uğur Aslan ve Antakya Medeniyetler Korosu aynı sahnede

Güncelleme Tarihi:

#Uğur Aslan#Antakya Medeniyetler Korosu#Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi
Boğazda anlamlı gece... Uğur Aslan ve Antakya Medeniyetler Korosu aynı sahnede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 11:07

Kuruçeşme Açıkhava sahnesi, anlamlı bir geceye ev sahipliği yaptı. Uğur Aslan ve Antakya Medeniyetler Korosu’nu bir araya getiren konserde tüm şarkılar, deprem bölgesinde yaralara merhem olmak için söylendi. Gecede depremde yaşamını yitiren Kıbrıslı genç voleybolcular da anıldı.

Haberin Devamı

DEMİRÖREN Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Uğur Aslan ve Antakya Medeniyetler Korosu sahneye çıktı. Aslan ile koronun şefi Yılmaz Özfırat, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özfırat, “Bu akşam farklı bir heyecanımız var. Uğur Aslan’ın başlattığı projeyle deprem bölgelerine su arıtma üniteleri alınacak. Konserde deprem gerçeğini de anlatmak istiyoruz” diye konuştu. Projeye değinen Aslan da “Su çok temel bir ihtiyaç. Taşınabilir sular deprem bölgeleri için çok sıkıntı. Ömür boyu sürecek, sürdürülebilir bir şey istiyoruz. Su filtre cihazlarının artması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

DUYGU SELİ

Konserin ilk bölümünde sahne Antakya Medeniyetler Korosu’nundu. 6 Şubat depreminin meydana geldiği 04.17 saatinin perdeye yansıtılmasıyla başlayan gece, ilk dakikalardan itibaren dinleyicileri duygulandırdı. 46 kişilik ekip, türküler, uzun havalar ve günümüzün sevilen şarkılarını seslendirdi. Depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı voleybolcuları “Mağusa Limanı” türküsüyle anan ekip, hüzün dolu performansıyla dinleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Konserin ikinci yarısında Uğur Aslan sahneye çıktı. Şarkılarını Antakya Medeniyetler Korosu eşliğinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına seslendiren Aslan, alkış yağmuruna tutuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uğur Aslan#Antakya Medeniyetler Korosu#Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi

BAKMADAN GEÇME!