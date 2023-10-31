Boğaz'da 90'lar esintisi

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YER GÖK KIRMIZI BEYAZ
Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevinci yaşandı. Konser alanı, Boğaz’ın ışıkları altında kırmızı beyaza büründü.
ATATÜRK’ÜN ŞARKILARI
Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde 2.5 saat süren konserde Seçil, Ferda Anıl Yarkın, Tayfun, Jale, Erdal Çelik, Sibel Alaş, Ali Güven, Ozan Orhon, Hazal, Pınar Aylin, Eda Özülkü, Ümit Sayın, Reyhan Karaca, Ah Canım Ahmet, Yonca Evcimik ve Seyyal Taner sahneye çıktı. Sanatçılar, Atatürk’ün sevdiği şarkıları söyledi.
Seyyal Taner