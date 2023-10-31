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Boğaz'da 90'lar esintisi

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#Metin Özülkü Orkestrası#Demirören Medya Grubu#Poll Production By Polat Yağcı
Boğazda 90lar esintisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 08:14

Kuruçeşme Açıkhava sahnesi Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel coşkulu bir konsere ev sahipliği yaptı. 90’ların unutulmaz isimlerinin sahneye çıktığı gecede Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

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YER GÖK KIRMIZI BEYAZ

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevinci yaşandı. Konser alanı, Boğaz’ın ışıkları altında kırmızı beyaza büründü.

Boğazda 90lar esintisi

ATATÜRK’ÜN ŞARKILARI

Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde 2.5 saat süren konserde Seçil, Ferda Anıl Yarkın, Tayfun, Jale, Erdal Çelik, Sibel Alaş, Ali Güven, Ozan Orhon, Hazal, Pınar Aylin, Eda Özülkü, Ümit Sayın, Reyhan Karaca, Ah Canım Ahmet, Yonca Evcimik ve Seyyal Taner sahneye çıktı. Sanatçılar, Atatürk’ün sevdiği şarkıları söyledi.

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Boğazda 90lar esintisi
Yonca Evcimik’in kıyafetine taktığı bayraklı aksesuvar dikkat çekti.

Boğazda 90lar esintisi

Seyyal Taner

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#Metin Özülkü Orkestrası#Demirören Medya Grubu#Poll Production By Polat Yağcı

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