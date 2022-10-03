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Boğaz, Ajda Pekkan konseriyle renklendi

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#Ajda Pekkan#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi#Boğaz
Boğaz, Ajda Pekkan konseriyle renklendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 08:35

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonuyla yapılan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, Süperstar Ajda Pekkan’ı ağırladı.

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Pekkan, “Mutlu olduğum tek yer burası. Çalıştığım zaman yoruluyorum ama karşılığını sizlerle beraber alıyorum” dedi.

Ajda Pekkan sahneye pelerinle çıktı. İlk şarkısını söylediği sırada pelerini çıkaran sanatçı; şovuna gladyatörlerden esinlenilerek tasarlanan sarı kıyafetiyle devam etti:

“Normal konserlerde böyle giyinmiyorum, fakat burası bizim konsept sahnemiz. Gözlerinize hitap etmek istiyorum. Burada sizlerle gökyüzüne, nirvanaya ulaşıyorum!”

Boğaz, Ajda Pekkan konseriyle renklendi

Her zaman olduğu gibi sahne kostümüyle fark yaratan Ajda Pekkan, modacı Burcu Sedef imzalı kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

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#Ajda Pekkan#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi#Boğaz

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