Boğaz, Ajda Pekkan konseriyle renklendi

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Pekkan, “Mutlu olduğum tek yer burası. Çalıştığım zaman yoruluyorum ama karşılığını sizlerle beraber alıyorum” dedi.

Ajda Pekkan sahneye pelerinle çıktı. İlk şarkısını söylediği sırada pelerini çıkaran sanatçı; şovuna gladyatörlerden esinlenilerek tasarlanan sarı kıyafetiyle devam etti:



“Normal konserlerde böyle giyinmiyorum, fakat burası bizim konsept sahnemiz. Gözlerinize hitap etmek istiyorum. Burada sizlerle gökyüzüne, nirvanaya ulaşıyorum!”

Her zaman olduğu gibi sahne kostümüyle fark yaratan Ajda Pekkan, modacı Burcu Sedef imzalı kıyafetleriyle göz kamaştırdı.